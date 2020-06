El municipio aún no tiene nombres para designar al frente de la Subsecretaría de Servicio Públicos

A casi un mes de la renuncia de Adhemar Enrietti a la subsecretaría de Servicios Públicos, el municipio aún no tiene nombres para su reemplazo.

Así lo informó el Secretario de Gobierno, Gustavo Marchabalo, quien sostuvo que, más allá de la necesidad de contar con una persona que coordine las áreas incluidas dentro de la Subsecretaría, éstas “se están desempeñando y funcionando bien con sus propios directores”.

En diálogo con La Opinión, el funcionario se refirió al posible reemplazante de Adhemar Enrietti al frente de la citada Subsecretaría y remarcó que todavía “no hay una persona o nombres dando vueltas para ocupar ese cargo”.

Sin embargo, reconoció que “de todas maneras, la realidad es que, hasta el momento, las áreas que estaban a cargo de Enrietti están funcionando bien. Están todas bajo la órbita de la Secretaría de Hacienda a cargo del contador Pablo Silvani”.

Sin reemplazo

Por otra parte, Marchabalo aseguro que “si bien es necesario una persona que coordine las áreas de este sector, por el momento no hay un reemplazante pero, de todas maneras, estas áreas se están desempeñando y funcionando bien con sus propios directores”.

En este marco, cabe recordar que Adhemar Enrietti ingresó a la Municipalidad en el segundo tramo del primer mandato del intendente Miguel Fernández y su ingreso fue muy auspicioso porque había muchas quejas en aquél entonces por el estado de la limpieza, una situación que se logró revertir de manera notoria.

En el mes de mayo, el ahora ex funcionario presentó su renuncia por motivos personales y en buenos términos y, desde entonces, el cargo que ostentaba no ha sido ocupado por otro nombre. Quizás en las próximas semanas haya alguna novedad al respecto.