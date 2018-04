El municipio aplicará un repelente ecológico de aves en el centro

VG Guard es un repelente natural de pájaros e Insectos fitopatógenos. De acción sistémica de amplio espectro, específicamente formulado para uso en la agricultura sustentable por tener bajo impacto ambiental. Es de origen vegetal y su materia prima principal es el extracto Alicina.

El Director de Espacios Verdes, Federico García, explicó que el producto es ecológico y que se iniciarán las tareas de noche en el boulevard Villegas.

Los beneficios del producto son los siguientes:

Natural, ecológico, bio-degradable.

Amplio efecto de larga duración.

Estable en aguas duras.

No es tóxico, se puede utilizar en presencia de seres vivos.

No altera ni el olor ni el sabor de los productos tratados.

Altamente soluble en agua.

El Municipio viene trabajando en una serie de acciones tendientes a controlar la proliferación de aves por las dificultades que generan en la limpieza de la zona céntrica los excrementos y las consecuencias sobre la salud pública por afecciones respiratorias y a la piel. Todas estas acciones son ambientalmente responsables.

Cabe consignar que la proliferación de aves es un problema de cientos de ciudades en el mundo, y de todas las comunidades de la región. Está claro que por las condiciones del arbolado público de Trenque Lauquen y los municipios del noroeste bonaerense esta situación se incrementa.

En este sentido, la Municipalidad viene trabajando en una serie de iniciativas como se mencionó ambientalmente responsables, y que apuntan no sólo a la limpieza sino también a prevenir cuestiones sanitarias para controlar los vectores de patógeno que trasladan las aves con el recambio de plumas y que afecta a personas con dificultades respiratorias y también sobre la piel.

Con la compra de una nueva hidrolavadora, la Dirección de Higiene Urbana reanudó días pasados la limpieza de las veredas de la zona céntrica.

Algunas de las acciones ya realizadas han sido la colocación de espantapájaros o colocación de modelos de predadores en algunos árboles de la zona céntrica y el inicio ahora de la poda correctiva en los árboles del centro. Ahora se reanudó la limpieza de las veredas y comenzará también la aplicación del repelente.