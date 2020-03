El mundo virtual a disposición del deporte

En tiempos difíciles como el presente, donde los deportistas y las grandes empresas deben cumplir con el régimen obligatorio de cuarentena por el virus Covid-19 la alternativa más próxima ha salido desde el sillón de casa. Se trata de echar mano al mundo virtual.

Es que este mundillo de los videojuegos es ya muy utilizado por los mejores deportistas, en casi todas sus variantes, con el objetivo de entrenar desde casa. Y en torno al automovilismo, los simuladores virtuales son una realidad desde hace ya varias temporadas, y han sabido unir en una pista a corredores profesionales con simples jugadores de “jueguitos electrónicos”.

Ahora, en tiempos de cuarentena, este mundillo está siendo más visibilizado por el resto, y aquellos que lo miraban de reojo, o ninguneaban, han decidido darle una oportunidad. Uno de los pilotos más reconocidos a nivel nacional, Agustín Canapino, no solo es un apasionado de los simuladores, sino que su caso es muy particular. Llegó a las grandes ligas gracias a ellos. No tuvo un paso por el karting y los autos de formulas, como la mayoría de los pilotos, sino que su preparación fue siempre detrás de un set de simulador en casa. En el ciclismo y atletismo también se están usando las plataformas virtuales no solo con el objetivo de entrenar desde casa, sino de simular carreras importantes que se han tenido que dar de baja por la pandemia.

n Turismo Carretera

A nivel nacional este domingo la Asociación Turismo Carretera pone en juego una competencia virtual, que será muy bien recibida por todos los entusiastas de este deporte. Es así que podremos ver y seguir a los mejores del país, sentados en sus simuladores. Y uno de ellos será el piloto local Sergio Alaux, quien dialogó ayer con La Opinión y contó cómo está pasando este momento de cuarentena y cuál es su cercanía con el mundo virtual.

n Solo en la Play

Alaux fue sincero. “Tengo cero idea de simuladores. Creo que tengo más conocimiento de jugar en la Play que con simuladores top. Veremos qué es lo que pasa este domingo en la carrera”, dijo entre risas, añadiendo: “No tengo simulador en casa y soy de los enchapados a la antigua, no me gustan. Solo una vez, cuando fui a un circuito nuevo en Rosario alquilamos uno para probar y girar antes en el circuito, pero nada más que eso”.

Sobre los beneficios del simulador Alaux fue cauto. “No se parece en nada, cuando corrí me acuerdo que la pista era bastante similar, pero luego los autos no. Ayuda a estar en contacto con otros pilotos, a los reflejos, pero no es lo mismo que estar en un auto de verdad. Además en el mundo de los simuladores uno puede tener en su casa un simulador como tiene Canapino que debe valer medio millón de pesos, a tener otros más económicos donde la respuesta no es la misma”, comentó.

Por último el local habló de la cuarentena. “Los argentinos somos muy raros y creo que para mejor esto debería seguir hasta mediados de abril. Yo intento seguir entrenando, soy de por sí muy vago y ahora en cuarentena más, pero le hago caso a Ezequiel Corea, que es mi entrenador. Veremos en qué condiciones volvemos a pista, pero eso no se piensa, ni en lo económico, lo importante es salir todos sanos de este momento”, remarcó.

n Canapino virtual

En tanto, el reconocido piloto de TC Agustín Canapino es uno de los apasionados del mundo virtual. Corredor de la plataforma Iracing, es común verlo en este ámbito.

Días atrás estuvo presente en la Porsche Carrera Cup de Brasil. Tuvo su Carrera de las Estrellas en la que participaron pilotos profesionales de otras divisiones y países. Y el ganador de esta singular competencia que se realizó en Interlagos fue justamente el argentino Canapino.

El arrecifeño, que largó desde la segunda posición, fue escoltado por los brasileños Felipe Baptista y Marcio Campos, quien partió desde la pole position. Los tres se destacaron desde los entrenamientos y mantuvieron el protagonismo durante los 30 minutos de competencia. “Felicito a Baptista y Marcio porque fueron dos duros rivales que me hicieron transpirar mucho. Estoy feliz por el triunfo y también felicito a Porsche por este evento increíble”, explicó el múltiple campeón argentino, que es piloto de Williams eSports, una división del equipo Williams de Fórmula 1.

Como premio a su triunfo entre 30 participantes, Canapino recibirá un reloj exclusivo de Porsche y también una miniatura del icónico Porsche 911.

Pero Canapino tiene una larga historia en el mundo virtual. Cuenta en una nota realizada por un medio español dedicado a los deportes virtuales: “Usé rFactor hasta 2015, cuando vi que iRacing se hacía grande vine acá. Cuando lo compré en 2012 recuerdo que lo compré por la curiosidad del oval. Me fui dando cuenta de lo que era iRacing y acá estoy, no volví nunca a usar más otro simulador. El único simulador que tengo en mi computadora es iRacing”.

n Beneficios

“El entrenamiento que tengo en iRacing me ayuda a poder mantenerme activo durante la semana, hacer experiencias, aplicar la concentración, entrenar los reflejos y la agudeza visual. En definitiva, todo lo que tiene que tener un piloto en la parte mental para poder manejar un auto de carreras. El entrenamiento en iRacing me aporta mucho para mis carreras. No es que aprenda a manejar en un circuito o a tener destreza con un determinado auto, sino que ayuda a desarrollar las virtudes necesarias para ser competitivo en el automovilismo: concentración, agudeza y rapidez visual, aprender a hacer una clasificación, poner a punto un auto, correr carreras, ser constante, tener buen ritmo, hacer la vuelta perfecta, etc. Te puedo hablar de un montón de virtudes más que el iRacing te entrena, y además lo hace muy bien”, destaca Canapino.

En cuanto de la vida real a iRacing, “lo que uno aprende del automovilismo argentino, que es muy profesional y muy bueno, me ayuda en el entendimiento de los setups, de cómo hay que trabajar sobre un auto para hacerlo competitivo, tanto en clasificación como en carrera. Lo que aprendo en la realidad me ayuda a aplicarlo en lo virtual, más que nada en el tema de setups y en la parte de estrategias”, añade el piloto, asegurando también: “Siempre lo digo, que a mí se me haya dado la posibilidad de arrancar desde un simulador y desarrollarme en ellos para después ser piloto real no significa que esto sea el ejemplo. A mí se me dio así porque no me quedó otra, ojalá hubiera podido hacer karting, formulas y después subirme a un auto de competición, pero bueno no tuve esa posibilidad y me la tuve que rebuscar de alguna manera para poder despuntar mi pasión y mi vicio”. n

El TC en Concordia

Los amantes de los fierros podrán disfrutar este domingo de la primera carrera virtual. La misma se realizará en el Autódromo de Concordia, con la participación de los pilotos de la ACTC desde los simuladores de sus casas.

Se disputará una clasificación a tres vueltas, luego se desarrollarán dos series a cuatro vueltas cada una, y por último, la final, a 18 vueltas. La jornada se llevará a cabo de 11 a 14 y será televisada por Televisión Pública Argentina, el canal de Youtube y Facebook Live de la ACTC.

n Solidaridad

La competencia tendrá un fin solidario: la suma de dinero recaudado, a través de los sponsors de la categoría, será destinada al Ministerio de Salud para la compra de equipos de seguridad e insumos para médicos y enfermeros argentinos.

Y los pilotos que participarán en la carrera serán: Marcelo Agrelo, Sergio Alaux, Facundo Ardusso, Juan Cruz Benvenuti, Nicolás Bonelli, Agustín Canapino, Matías Canapino, Juan Tomás Catalán Magni, Facundo Chapur, Pablo Costanzo, Josito Di Palma, Christian Dose, Norberto Fontana, Esteban Gini, Tomás González, Andrés Jakos, Mauricio Lambiris, Juan Ignacio Maceira, Emmanuel Novo, Leonel Pernía, Ian Reutemann, Matías Rodríguez, Julián Santero, Martín Serrano, Nicolás Trosset, Mario Valle y Luciano Ventricelli.