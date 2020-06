El móvil de Beruti cedido a Provincia fue reemplazado con un patrullero de la Comisaría

La semana pasada el Ministerio de Seguridad de la Provincia, a cargo de Sergio Berni, tomó la decisión de reasignar 34 móviles que estaban dispuestos en 29 municipios del interior para reforzar el accionar de la Policía Bonaerense en el Conurbano. Y en la Cuarta Sección Electoral fueron siete los patrulleros que las comunas devolvieron a la Provincia, entre ellos el asignado por la Estación de Policía de Trenque Lauquen a la localidad de Beruti.

Sin embargo el jefe de la Policía local, Crio. Marco Arregui, aseguró que la decisión del gobierno bonaerense no afectó la operatividad policial en el distrito al tiempo que remarcó que el móvil de Beruti cedido a Provincia fue reemplazado de inmediato con un patrullero de la Comisaría local.

“En el momento”

Según Arregui, “el móvil de Beruti que fue cedido a Provincia fue reemplazado en el momento”.

“Ni bien fue retirado ese móvil que según la disposición ministerial va a ser retornado una vez que finalice el operativo de Covid-19, fue reemplazado por un patrullero que fue derivado desde la Comisaría 1° de Trenque Lauquen para subsanar ese faltante porque la localidad no se podía quedar sin móvil”, explicó.

Además el jefe de la Estación de Policía distrital informó que “a nivel distrital se cuenta con alrededor de 15 móviles en funcionamiento en todas las subdependencias como Patrulla Rural y GAD. Y a eso hay que sumarle las motos que son dos en Treinta de Agsoto, tres en la ciudad cabecera y otras dos en Beruti”.

En este sentido el funcionario policial sostuvo: “Estamos bien de movilidad. Y si bien los móviles tienen un desgaste rápido por el uso intensivo que se les da, siempre se está gestionando y buscando móviles nuevos para ir suplantando a los más viejos, que tienen un desgaste lógico. No obstante estamos bien cubiertos de movilidad por lo que el haber prestado ese móvil al Conurbano no afectó para nada la operatividad del distrito. Beruti recibió otro móvil de forma inmediata así que no hubo problemas con eso”.

Efectos

Por otro lado, cabe recordar que más allá de lo mencionado, la medida dispuesta por Provincia generó quejas en intendentes de más de un distrito, tal como lo han informado medios de distintos ámbitos.