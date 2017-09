El motoencuentro del año que viene se realizará en febrero

El objetivo es que los visitantes puedan disfrutar de un buen clima que no arruine el encuentro y no genere pérdidas.

El encuentro de motos que todos los años organiza en Trenque Lauquen la agrupación local Malón MC tendrá un cambio importante a partir del año que viene. Ya no se realizará durante el mes de mayo sino que este multitudinario evento se mudará al verano, más concretamente al mes de febrero.

La razón de este cambio se debe a que en las últimas ediciones el clima no acompañó al encuentro ocasionando que muchos visitantes desistieran de visitar la ciudad debido al frío y al costo que implica moverse durante ese mes.

Así lo explica Eduardo Suárez, integrante de Malón. “Esta idea de cambiar la fecha ya hacía años que venía tratándose en las reuniones semanales que tenemos con los integrantes de Malón porque en los últimos seis años nos llovió durante los días del encuentro, hizo mucho frío y con lluvia y frío la gente no sale a la ruta. La prueba estuvo este año que nos llovió toda la semana y perdimos $70 mil y no podemos seguir así”, dijo antes de agregar: “Bancamos todos los gastos nosotros, no tenemos ayuda de nadie, tenemos que pagar un alquiler anual de $90 mil y nos cuesta mucho. Entonces, optamos por hacer el evento en verano con la intención de no perjudicar a nadie, de no superponernos con algún otro encuentro que se realice en esos días”, dijo.

n Cambio de fecha

Suárez explicó que realizar este cambio “a nosotros nos duele porque era una tradición hacerlo en mayo pero con todo el dolor vamos a cambiar la fecha, no significa que no pueda llover en febrero pero si uno se llega a mojar en verano a causa de la lluvia luego de 5 minutos se seca y sigue viaje. En los últimos encuentros hemos tenido también mucha gente con neumonía que terminó en el Hospital internada”.

El motero explicó que para tomar esta decisión “pusimos todo en la balanza, no sólo lo económico, y se decidió hacerlo el 15, 16, 17 y 18 de febrero, la semana de los corsos (que se realizarán el 12 y 13) y aprovecharíamos que a Trenque Lauquen viene gente a disfrutar de los corsos y luego podrían quedarse al Motoencuentro o bien al revés, gente que viene al Motoencuentro también venir una semana antes a disfrutar también de los carnavales”.

n Solventar gastos

Suárez comentó que “estamos trabajando duro en todo esto, estamos haciendo eventos de rock a nivel cultural, ahora el 13 de octubre hacemos una juntada de bandas de Trenque Lauquen en un boliche local con entradas accesibles para que la gente vaya y así recaudar y recuperar lo que se perdió en el último encuentro. El mes pasado trajimos una banda de reggae y en esta nueva oportunidad vamos a traer una banda que realiza el mejor tributo a Riff de Argentina”.

Por otro lado, el entrevistado comentó que el grupo ya se encuentra difundiendo lo que será el encuentro de febrero para que todos los potenciales visitantes vayan sabiendo la nueva fecha. “Nosotros terminamos nuestro encuentro y Malón sigue viajando a distintos puntos del país con el afiche nuevo en mano. Este fin de semana estuvimos en Rosario, también visitamos Daireaux, Punta Alta, Buenos Aires, Córdoba, Bariloche, Neuquén, hemos andado por todos lados promocionando el encuentro de Trenque Lauquen. La idea es que el motociclista pueda disfrutar de un buen encuentro sin la necesidad de gastar tanto dinero. Acá los hoteles son caros y en mayo mucha gente no venía por la imposibilidad de pagar un hotel y no sufrir del frío. En verano es distinto, quien quiera ir a un hotel lo hará porque tiene cómo pagarlo, el resto podrá disfrutar en el camping”, culminó.