El Ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, visitó Salliqueló

El Ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, Ing. Agr. Leonardo Sarquís, arribó a Salliqueló minutos antes de las 11 hs, se reunió con el Intendente Municipal Jorge Hernández, brindó una conferencia de prensa y posteriormente dialogó con autoridades de la Asociación Rural, Concejales, referentes del sector lechero, industriales y Cámara de Comercio.

El Intendente Municipal hizo entrega al Ministro del Decreto mediante el cual se lo declaró huésped de honor del Distrito y recibió también un canastón con productos regionales de industrias locales, luego inició la conferencia de prensa dando la bienvenida y agradeciendo a los presentes.

Hernández realizó un repaso de las diferentes gestiones y actividades que el municipio ha realizado a través del Ministerio de Agroindustria agradeciendo la predisposición en el impulso del Clúster Porcino, la creación del Fondo Ganadero, el Plan Hortícola Local y Regional, el Curso de Aplicadores Fitosanitarios, y las gestiones para la habilitación de dos empresas de chacinados y la Planta Aceitera en Quenumá: “Estas cosas muchas veces no se ven o no se dicen, pero demuestran que el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires siempre ha estado presente para con el Distrito de Salliqueló, y se lo quiero agradecer al señor Ministro”, expresó el Intendente.

El Ing. Agr. Sarquís afirmó que el Ministerio trabaja de manera conjunta con todos los Ministerios buscando solucionar problemáticas que aquejan a las actividades productivas que se desarrollan en las diversas regiones y se refirió a la importancia de la Provincia: “Somos el principal motor de la economía de la Argentina, tenemos el 50% de la agroindustria del país, de 135 municipios 128 tienen actividad agroindustrial, y eso no es menor. Todo lo que se mueve en las ciudades y pueblos del interior tiene que ver de manera directa o indirecta con la agroindustria”.

Sarquís expuso los 4 puntos que han fijado como prioridad con la Gobernadora Vidal: Innovación, Competitividad y Productividad, Seguridad y Calidad Agroalimentaria, y trabajar para tener una agroindustria con un foco social importante.

En cuanto a la innovación aseguró que se invierte e impulsa la generación de producciones con biocombustibles y energías renovables: “Hace tres años no teníamos ningún proyecto que tuviera que ver con energías renovables, hoy hay siete y cinco o seis más en carpeta, de acá a tres años en la ciudad de Rojas los habitantes van a pagar un 20% menos el kilowatt producto de la firma de un convenio con una empresa española que utiliza los marlos de maíz para hacer biogás y electricidad”.

Competitividad y Productividad: “Veníamos bien con las herramientas financieras y la suba de las tasas complicó un poco las cosas, así que esperamos que en los próximos meses bajen unos puntos” expresó Sarquís y anunció que en los próximos días habrá novedades importantes respecto de ayudas para el sector lechero en cuestiones como el cambio de cheques, destrabar créditos, ampliación de pro-campo y para el mes que viene bajar algún punto de tasa en las líneas de crédito actuales.

En Seguridad y Calidad Agroalimentaria el Ministro aseguró que no se hacen concesiones: “La Gobernadora nos exige que seamos estrictos en control de los alimentos, estamos trabajando con SENASA, hay en la Provincia 43 frigoríficos que estaban trabajando en condiciones no ilegales pero si irregulares y estamos avanzando en esa cuestión”.

También anunció que se lanzará un plan agroalimentario con el objetivo de mostrarle a la gente como se puede comer mejor: “Buenos Aires puede producir alimento para 300 millones de personas, hay un muchas actividades productivas, nadie sabe que la Provincia exporta 88 millones de dólares en miel, si se hacen bien las cosas se pueden exportar en 5 años 400 millones de dólares en hortalizas y alimentos frescos, no solamente es soja, trigo, maíz, leche y carne vacuna, en el sector ovino somos la Provincia que más ha crecido” aseguró.

Respecto de tener una agroindustria que haga foco en lo social el Ministro expresó: “No puede haber hambre en la Provincia si producimos alimento para 300 millones de personas, sin embargo hay gente que come mal o no come, tenemos que tener una llegada social que tiene que ver con herramientas financieras, capacitación, entrenamiento y ministerios trabajando de manera conjunta. En Argentina comemos 140 gramos de frutas y verduras diarias en promedio por habitante cuando la Organización Mundial de la Salud dice que hay que comer casi 400, estamos mal y tenemos un 23% de producción de frutas y verduras que se tiran, esas cosas no pueden pasar y estamos trabajando en eso”.

En el marco del trabajo interministerial que se lleva adelante el Ing. Sarquís explicó que es un tema de diálogo el precio de las tarifas industriales: “Tenemos relación directa con el área de Energía de la Nación, le plateamos la situación de las PyMEs permanentemente al Ministro Iguacel. Independientemente de las tarifas todo depende de la forma en cómo se comuniquen determinadas cuestiones para intentar plasmar beneficios para que el impacto no sea tan duro”.

Hernández agregó que los Intendentes de la Sexta y Quinta Sección se reunieron este lunes con el Ministro Iguacel: “Le expresamos nuestra preocupación y el Ministro afirmó que el mayor problema se genera en las transportadoras, allí se produce el desfasaje, por eso prometió hablar de ese tema con la Gobernadora y también analizar con ella la posibilidad de que haya una tarifa diferencial para las PyMEs”. El Intendente manifestó que las expectativas son optimistas a mediano plazo en cuanto a poder autoabastecerse el país de energía.

Por último el Ministro Sarquís opinó respecto de la situación que atraviesa el sector lechero: “La solución está en las exportaciones, en la medida en que las mejoremos en líneas generales los problemas se van a solucionar, además hay distorsión en los precios y el productor necesita tener un precio mucho más rápido de lo que la industria lo genera. Si se miran los números generales vemos que en el primer semestre de este año aumentó un 25% la exportación de lácteos y eso es una buena noticia, el precio se va acomodando todos los meses en un porcentaje importante, tenemos que ser más competitivos pero lo importante es que se están tomando medidas”.

En ese sentido el Ministro repitió que habrá anuncios próximamente: “Tienen que ver con pedidos que nos hace la Mesa Provincial Lechera, con la cual estamos en sesión permanente, junto a Santa Fe y Córdoba tenemos más del 70% de la producción de leche por eso estamos trabajando juntos. Ya se han anunciado algunas medidas en la Mesa lechera, EL Banco Nación también está llevando a cabo acciones al igual que la AFIP, el diagnostico es complejo y eso ya lo sabemos, por eso cada uno está haciendo su parte para salir adelante”.

Fuente Veradia.com