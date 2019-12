El mercado inmobiliario en 2020: el control de la inflación y el dólar, entre las principales claves

Como en muchos rubros de la economía argentina, el mercado inmobiliario también ha sentido una notoria merma en la actividad en los últimos años. Y Trenque Lauquen no fue la excepción en un contexto difícil que, en mayor o menor medida, afecto a muchos sectores.

Con un 2020 a punto de comenzar la pregunta es obvia y concreta: ¿Hay expectativas de que se pueda sentir una mejoría en los primeros meses del nuevo año?

En este marco, La Opinión consultó a tres profesionales del sector quienes analizaron el actual panorama y cuáles serían las variables que deberían atenderse para que los beneficios del nuevo tiempo lleguen con la mayor rapidez posible. La inflación y el valor del dólar, entre los aspectos fundamentales.

n Por un dólar estable

El martillero Martín Montejo comentó: “Lo que considero es que hay productos que se siguen vendiendo no de la misma manera que en otros momentos por fuera de la mega crisis que tuvimos. Pero pienso que hasta que no tengamos un dólar estable, mientras siga con esta fluctuación, en algunos momentos imparable no vamos a tener precios de referencia lo cual hace que tanto el comprador como el vendedor especulan bastante con respecto a los precios calculo que dentro los primeros cuatros meses del próximo año el panorama va a ser bastante similar a lo que tenemos hoy.

Después esperar para ver si el campo trae algún alivio a todos los mercados no sólo al inmobiliario. También se nos vienen valuaciones fiscales de la provincia que pueden llegar a subir lo que también pone en alerta a grupos de personas interesados en la adquisición de inmuebles.

n Optimista

En este marco, el corredor público Marcelo Moita también dejó su opinión al respecto: “Es todo muy reciente, todo este cambio está recién iniciando, uno trata de ser lo más optimista y tener confianza en los cambios que propone el nuevo gobierno, tener expectativas, fe, que los cambios que se tengan que hacer se hagan para reactivar una serie de rubros que están afectados y por eso la economía no se mueve”.

En este sentido, el martillero señaló que “ojalá que quien esté a cargo en estos próximos cuatro años encuentre la vuelta para media una inflación que no cesa que es parte del problema que tenemos los argentinos, no tener reglas claras a largo plazo por uno de los factores que más nos influye. Mientras no dominemos ese mal lamentablemente todos los esfuerzos, las distintas medias, los distintos impuestos que quieren aplicar si no dominan la inflación y si no se genera trabajo genuino no va a haber muchas expectativas de cambio. Uno quiere creer que le van a encontrar la vuelta y que no recaiga el peso de cambios sobre la clase que aporta. Obviamente que estamos en situaciones difíciles y hay que dar una mano a la gente que ha quedado excluida por errores anteriores que hay que reacomodar y buscar incluir a mucha gente que la está pasando mal”.

En esa misma línea de análisis, Moita comentó que “después está la franja del que siempre se levanta y trata de progresar, pero para eso tenemos que tener reglas claras a largo plazo con una inflación que escapa a la realidad de otros países limítrofes que no parecidos a nosotros y no podemos encontrarle la vuelta. Ellos tendrían que hacer un mea culpa de una realidad que les pasó por arriba. Es importante que haya una unión entre quienes están gobernando y la oposición para, cuando se resuelve algo que beneficia a la mayoría que apuesten a poder a poner su granito de arena por más que no se sea de un mismo partido político. Pienso que tienen que hacer una reflexión hacia adentro los integrantes de la parte política y dirigencial. Porque la gente siempre apuesta. El campo siempre apuesta a hacer lo que sabe hace y la parte indistrual tendrá que buscarle la vuelta para continuar y dar trabajo genuino”.

Por último, reiteró que “las expectativas son siempre positivas, nosotros estamos en una parte de país, en una ciudad muy linda, en un punto estratégico en el que converge una gran zona con dos cruces de ruta importantísimos que genera un movimiento extra a lo que es el pueblo en sí y la zona de producción del campo. Trenque lauquen es elegido por la gente más allá de los vaivenes económicos. El movimiento afloja mucho pero la consulta, el alquiler, la expectativas están fuertes siempre. Hacer cambios que queden en el tiempo”.

Juan José Serra también comentó su parecer al respecto. “Creo que el mercado se va a empezar a mover, en la medida que vayan bajando los intereses y salga alguna línea de crédito hipotecario se va a mover. Pienso que las primeras medidas de la nueva administración nacional son acertadas pero hay que esperar. Pero las expectativas son buenas, de estar parado del todo a que se mueva u poco es un avance. Hay expectativas y ya puede notarse que el teléfono suena un poquito más seguido, el hecho de que los intereses estén bajando y que cuesta conseguir dólares mucha gente se va a volcar a hacer inversiones. Por esa razón, creo que de a poco va a notarse un poco más de movimiento en los últimos meses”.