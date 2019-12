El menor se mostró arrepentido y dio su versión ante la Justicia

El pasado lunes el menor imputado por la muerte de Marcos Morel, ocurrida en la madrugada del domingo en el barrio Aramendi, declaró ante el fiscal Leandro Cortelezzi y dio su versión de cómo fueron los hechos. Más allá de mostrarse arrepentido y reconocer el daño y la gravedad del hecho, relató que no habría sido él quien inició la pelea que desencadenó en la trágica muerte del joven Marcos Morel.

Además según el abogado, el imputado dio detalles que no constaban en la causa y destacó que si bien se trata de un hecho grave “circularon versiones en las que se decía que el menor andaba en su caballo buscando alguna víctima a la cual atacar, algo que no fue así”.

n Versión

En diálogo con La Opinión, el Dr. Gastón Fernández Carena, defensor del menor imputado por el homicidio del joven Marcos Morel detalló la versión del hecho que su defendido brindó a la Justicia.

En este sentido indicó que “mi defendido y sus amigos se encontraban fuera de un kiosco en sus caballos. Se estaban riendo de un perrito que andaba por ahí. Justo en ese momento Morel ingresa al kiosco e interpreta que las burlas eran hacia su persona por lo cual reacciona increpando al grupo”.

Y agrega que “aparentemente todo había quedado ahí, pero según mi defendido al salir del kiosco, Morel lo mira con cara desafiante y murmurando algo. Se aleja unos metros y ya a cierta distancia le grita algo. Entonces mi defendido se acerca a caballo hasta donde se encontraba el otro joven, discuten pero la cosa termina ahí. Cada uno sigue su camino, mi defendido vuelve hacia donde se encontraba su grupo de amigos y el otro chico se retira a su casa”.

Sin embargo, y según la versión del acusado “varios minutos después Morel aparece nuevamente con un fierro que sería el mango de un rastrillo, acompañado por dos chicas, una de las cuales se trataría de su pareja quien iba armada con un machete”.

A raíz de ello el menor se acerca a caballo y en el marco de la discusión que fue subiendo de tono, Morel golpea con el fierro al equino del menor que se baja y lo invita a pelear “mano a mano”.

n Riña fatal

Según el abogado defensor el joven, que minutos después resultaría herido de muerte, “arremete contra el menor a quien golpea varias veces con el fierro hasta que éste se rompe. Ahí se trenzan en el piso, se vuelven a levantar y es en ese forcejeo cuando el imputado desenvaina el cuchillo que traía consigo y se produce la puñalada que le provoca la muerte a Morel. Y después el menor huye y permanece prófugo hasta el domingo cuando presentamos el pedido de eximición de prisión”.

n Detalles

Por otra parte Fernández Carena indicó que “en su declaración el menor se mostró arrepentido de lo que había pasado pero a la vez brindó datos que no constaban en la causa como por ejemplo informó el lugar donde había descartado la ropa que llevaba puesta al momento de la pelea”.

En este sentido agregó que “esa es la versión de varios testigos también. Y es algo que también queda evidenciado luego de ver las cámaras de seguridad donde se puede constatar que lo dicho por el menor coincide con lo que se ve en las imágenes. Y no como se dijo en estos días que el menor andaba montando a caballo buscando alguna víctima a la cual atacar”.

Vale recordar que en la tarde del lunes el menor imputado por el crimen de Marcos Morel declaró ante el Fiscal de Menores, Dr. Leandro Cortelezzi.

El joven de 17 años se presentó en fiscalía junto a su abogado el Dr. Gastón Fernández Carena y habría reconocido ser el autor del hecho del cual se mostró arrepentido.

Posteriormente fue revisado por el médico de policía tras lo cual se retiró a lo de un conocido de la familia donde aguarda que la Cámara de Apelaciones resuelva el pedido de eximición de prisión presentado por la defensa y que fue rechazado en primera instancia por el Juzgado de Garantías. De esta manera el joven continuará en libertad hasta que la justicia resuelva su situación.