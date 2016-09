El médico del pueblo, mi ángel de la guarda

Dicen que el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente. William Osler.

Mi pediatra no sólo era un genio en medicina, sino que era un médico que tocaba tu alma, tus emociones, tu corazón, sabía que todo síntoma tenía un por qué emocional y él ponía el foco ahí.

Recuerdo que mi mamá me daba consejos para no enfermarme, pero yo no tenía miedo a enfermarme porque sabía que “Tochi” me iba a curar.

Si cierro mis ojos y recuerdo esos momentos de mi infancia, veo el piso de la sala de espera con pececitos de diferentes colores, mientras esperaba mi turno yo los observaba, imaginaba vaya a saber cuántas historias, veía el rostro de los demás chicos con sus gripes, cansados de no dormir bien, con sus dolores, y a sus padres ojerosos, pero una vez que “Tochi” los atendía se iban con otras caras, con una expresión de paz y felicidad, porque “Tochi” siempre tenía ese don de hacerte reír o darte paz aún ante la situación médica que fuera.

n Su mundo

¡Cuando abría la puerta y era mi turno qué gran alegría me daba saber que entraba en su mundo mágico, con sus risas, sus chistes, su mirada tan dulce! Amaba ir a lo de “Tochi” y hasta tomarme esos jarabes horribles, saber que me iba a hacer la Fresca (poner el frío estetoscopio en mi espalda) con una sonrisa traviesa y divertida porque sabía que estaba helado para mí, porque quería escuchar mis pulmones, mi respiración.

Me encantaba mirar su escritorio, las cosas que tenía arriba, su recetario, sus cuadros, todo me conectaba con su mundo interior. Recuerdo todo lo que ha hecho también por mis hermanos, siempre estuvo presente en nuestra familia.

n Héroe

¿Por qué quería entrar en su mundo para conocerlo, estar cerca y disfrutar de su buena energía, por qué lo quería tanto? Porque él me salvó la vida.

Cuando nací tuve un problema en mi sangre, y él le dijo a mi mamá: “No hables, no llores, sólo rezá”.

Me llevó con él, hicieron todo lo que indicó para salvarme y se quedó conmigo hasta que el peligro había pasado. Fueron 72 horas muy difíciles.

¿Cómo explicarles entonces lo que “Tochi” significa para mí? Es inmensamente enorme el amor que siento por él, la gratitud, el respeto, la felicidad, el orgullo y la deuda que tengo con él. Si tan sólo pudiera darle algo de lo que él me dio a mí con esta carta, no tengo palabras para expresarle todo mi agradecimiento.

“Tochi” es mi héroe, es mi ángel de la guarda en la tierra, lástima que crecí y no puedo ir a verlo cuando me duele la garganta… Es un referente en mi vida.

n Felicitaciones

Mi querido “Tochi”, me he emocionado muchísimo viéndote en tu homenaje, lloré con vos de felicidad, de gratitud, de orgullo por el reconocimiento que te han brindado, felicito a todos los que fueron parte de esa iniciativa y te felicito a vos por la excelencia de persona que sos, por el amor que te has ganado en Trenque y más allá, quedarás guardado en el corazón de muchos chicos de por vida.

Mi agradecimiento a toda tu familia también, porque supieron compartirte y hasta resignarte seguramente en muchos momentos, por todos nosotros.

¡Merecidísimo reconocimiento al médico del pueblo, a mi ángel de la guarda “Tochi” Rosa!