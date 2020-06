El lunes abre la Biblioteca y comienzan las clases de danza de Barrio Alegre

La directora de Cultura del Municipio, María Elena Bocca, anunció ayer que se reanudarán las actividades en la Biblioteca Pública Rivadavia y también del ballet del Club Barrio Alegre, tras haber sido aprobados los protocolos de seguridad que presentaron ambas instituciones de Trenque Lauquen.

La apertura de la Biblioteca tendrá lugar el próximo lunes de 9 a 14.30 y funcionará en base a un sistema de turnos y delivery de libros para mayores de 65 años o menores de 12, en tanto el ballet de Barrio Alegre comenzará a dictar clases de danzas folclóricas en forma individual en su sede de la calle Brown.

“Son las dos primeras actividades que se abren en el área de Cultura porque ambas instituciones han presentado los protocolos, que hemos trabajado en forma conjunta, y fueron aprobados por el área de Salud de la Municipalidad”, comentó Bocca.

Tras señalar que “tienen la ventaja de contar con espacios amplios para poder desarrollar las actividades”, la funcionaria recalcó que en ambos casos se respetarán “todas las medidas de bioseguridad que son requeridas en este contexto de emergencia sanitaria por el Covid-19”.

Bocca informó además que en la Dirección de Cultura se está “trabajando con otras instituciones y talleres privados que también quieren retomar la actividad”, y en este sentido, convocó a los interesados a comunicarse “para reunirnos y avanzar de acuerdo a las indicaciones del área de Salud para que ese protocolo no signifique ningún riesgo para la gente que trabaja y para los que van a tomar la actividad”. No obstante, reconoció que “el regreso de algunas actividades va a ser más dificultoso porque congregan a mucha gente y no se pueden practicar en forma individual, pero hay varias que son factibles de que puedan retomarse”.

Biblioteca

Sobre la apertura de la Biblioteca, la bibliotecaria Marilina Ibarlucea comentó que “después de estar cerrada desde el 16 de marzo producto de la pandemia, vuelve a funcionar desde este lunes gracias al protocolo que está aprobado por el Municipio”. Y agregó: “Funcionará de 9 a 14.30, los socios van a tener que sacar turno por teléfono (a los siguientes números: 42-2260/42-2837/15-457465/15-517805), que los vamos a dar cada 10 ó 15 minutos”, y señaló que los vecinos podrán tener detalles del protocolo ingresando al Facebook o Instagram de la institución.

Según adelantó Ibarlucea, “no van a tener contacto con los libros, que serán alcanzados a los lectores por las bibliotecarias, todos los sectores van a estar cerrados y tampoco se podrá trabajar en la sala de referencia”.

Si bien reconoció que el espacio es amplio “hay que tener en cuenta que la Biblioteca estuvo cerrada porque el contagio puede darse por el contacto con los libros y por eso se van a tomar todos los recaudos: las bibliotecarias entregarán los libros envueltos en una bolsa y se van a indicar todos los cuidados que tienen que tenerse con ese libro cuando lleguen a su casa”.

Entre las indicaciones figuran: “No estornudar frente al libro, manejarlo en familia y no prestarlo, y la devolución debe realizarse en la misma bolsa en el que fue retirado”.

También habrá delivery de libros que se manejará en forma telefónica y estará a cargo de los cobradores. Además “todos los libros que van a llegar a la Biblioteca serán puestos en aislamiento durante 7 días y todas las bibliotecarias tomarán las medidas necesarias de prevención, y se dedicará la primera media hora a la limpieza del lugar”, se señaló.