El kirchnerismo pidió la renuncia de Sánchez Zinny: presentarán denuncia penal

En conferencia de prensa, las presidentas del bloque de Diputados, Florencia Saintout, y de Senadores, Teresa García, le pidieron a Vidal que inicie en la cámara alta el proceso de remoción de Sánchez Zinny. En tanto, fuentes del bloque adelantaron que en los próximos días presentarán una denuncia contra el funcionario, a quien consideran “el máximo responsable” del trágico episodio de Moreno.

“Como legisladores tenemos instrumentos y estamos dispuestos a utilizarlos. Ha llegado el momento de decirle a la gobernadora Vidal que debe hacer uso del mismo mecanismo que utilizó para nombrar al Director General de Escuelas con acuerdo del Senado para solicitar ahora la remoción de Gabriel Sánchez Zinny”, explicó Teresa García.

El kirchnerismo pedirá, en ese punto, que Vidal inicie en el Senado un proceso para que se vote la destitución de Sánchez Zinny, teniendo en cuenta que la designación del Director General de Cultura y Educación requiere el consentimiento del Senado. No obstante, Unidad Ciudadana no presentará por sí mismo un pedido en ese sentido, al no contar con los números necesarios para aprobarlo.

Para justificar el pedido, los legisladores señalaron que el funcionario “incumplió las responsabilidades que le caben a su función”, y enumeraron que “en dos años y medio de gestión no han presentado el informe anual en la Cámara Alta ni ha respondido los pedidos de interpelación”. También destacaron que el responsable del área de Infraestructura de Educación, Mateo Nicholson, “fue denunciado penalmente por el pedido de sobreprecios en la compra de cocinas y aun no fue separado del cargo”. Al respecto, García aseguró que “desde el 14 de junio que lo denunciamos, la causa no avanzó nada”.

Además, la presidenta del bloque de Senadores explicó que “todos sabemos que el Consejo Escolar de Moreno estaba intervenido, también sabemos que los trabajadores de la educación presentaron a principio de año una carpeta con todos los déficits de los establecimientos escolares de la provincia de Buenos Aires. Ahora vemos que esos pedidos ni siquiera fueron atendidos por la Gobernadora”.

En tanto, Saintout anunció que “estamos presentando un pedido de emergencia educativa porque no están garantizadas las condiciones para el ejercicio del derecho a la educación en provincia”.

Por otra parte, los diputados del kirchnerismo adelantaron que mañana no irán de la sesión de la comisión de Educación de la que participará el subsecretario de Educación, Sergio Siciliano. Al respecto, Saintout sostuvo que se trata de “una tomada de pelo que un funcionario de tercera línea sea el encargado de dar las explicaciones”.

Desde el kirchnerismo se quejaron porque antes de la tragedia cursaron tres pedidos de interpelación a Sánchez Zinny y un pedido de sesión especial para tratar la “emergencia educativa”. (DIB) JG