El invierno se acerca y las instituciones de la ciudad, roperitos solidarios y comedores refuerzan su ayuda

Faltan sólo diez días para que la estación más fría del año comience y, es sabido, éste no será un invierno más, sino que, por el contrario, el mismo estará enmarcado en la pandemia del Covid-19 con todo lo que esta situación conlleva.

Por esa razón, son muchas las instituciones y organizaciones sociales y políticas que, conjuntamente con lo realizado desde al ámbito municipal y educativo (a través de las distintas áreas comunales y también del Consejo Escolar) trabajan intensamente para reforzar su ayuda y lograr que, de esta manera, la temporada invernal se sufra lo menos posible.

Una de ellas es el Roperito de Emergencia Heim el cual también cuenta con un comedor que asiste a quienes más lo necesitan. Su coordinadora, la vecina Karina Heim, contó a La Opinión cómo se encuentra trabajando junto al equipo que la acompaña. “Nosotros siempre estamos con mucho trabajo. Aunque ahora ha bajado un poquito la asistencia porque hay mucha gente que está recibiendo la ayuda del gobierno tanto con la tarjeta Alimentar, a través de la mercadería del Consejo Escolar y también de la ayuda brindada por el Municipio. Por todo esto ha mermado la cantidad de gente que asistía a los comedores y eso es una buena noticia porque quiere decir que las cosas se están haciendo bien y, en conjunto, estamos trabajando todos”, dijo.

En relación con lo antes señalado, Heim comentó: “Entonces, a esos lugares que dejaron las familias que hemos dejado de asistir, ahora los ocupan los abuelos que es el sector que más está necesitando la ayuda ya que hay abuelos que cobran la jubilación mínima y no reciben mercadería. Nosotros estamos asistiendo a esa gente y también a las familias que tenemos en el comedor, seguimos trabajando con las viandas como siempre. Además, incorporamos las viandas de los abuelos las cuales vamos con las chicas a llevárselas personalmente a domicilio, les llevamos bolsas de alimentos y también abrigos si es que los precisan”.

Merienda

Asimismo, la entrevistada comentó: “Esta semana vamos a llevarle la leche y la merienda a los chicos a sus casas. Es un trabajo que estábamos haciendo, pero la venían a retirar y ahora vamos a tratar de llevarlas al domicilio porque hay mucha gente que vive lejos. Y también hacemos asistencia al personal policial acercando mercadería a los destacamentos, a la gente del GAD y Comisaría local, dando una mano también para ellos que están trabajando y tienen que dejar a su familia”.

Por último, señaló: “Por supuesto que el trabajo en invierno es más intenso y hay que reforzarse, siempre ocurre eso. Y también son más las cosas que se necesitan porque lo que es abrigo y calzado cuesta recaudar y siempre estamos pidiendo. Por suerte siempre nos ayudan y estamos trabajando bien, tenemos un lindo equipo, ahora arrancamos a pintar en la Escuela 35. Por eso siempre recibimos ayuda, la gente sabe cómo trabajamos. Ahora estamos esperando que pase pronto esta pandemia, que vuelva pronto el trabajo y que todo mejore”.

Corazón contento

Desde el merendero local Corazón Contento anunciaron la realización de una Feria Americana para el próximo sábado 13 de junio siempre siguiendo ese mismo fin solidario. “Va a ser desde la 10 a las 16 en Gdor. Irigoyen 595”, contó a este medio Cecilia Rossi, coordinadora de este merendero.

“La gente va a poder encontrar ropa, calzado, accesorios, bazar y mucho más. Va a haber precios accesibles de $10 a $150 para todas las personas que quieran acercarse a colaborar con nuestro comedor. El destino del dinero recaudado va a ser para la compra de alimentos no perecederos, luego se va a presentar un ticket para que la gente vea que ese dinero fue invertido en esos alimentos que serán destinados a las personas que asistimos a diario con las viandas solidarias para que puedan tener un refuerzo. Sabemos que la alimentación debe ser a diario y muchas veces no podemos cubrir todos los días de la semana. Así que estamos trabajando miércoles, jueves, sábado y domingo asistiendo a 110 personas y tenemos, además, gente en lista de espera. Estamos tra

bajando muy sobrecargados por la pandemia porque sabemos que la crisis ha aumentado. Tenemos también un roperito solidario que funciona los días martes y jueves de 14 a 16 en Baldovino 597.

Es abierto a toda la comunidad de Trenque Lauquen y todas personas que deseen acercarse y quieran llevar una muda de ropa están invitadas. Por esa razón también queremos agradecer a toda la comunidad de Trenque Lauquen que siempre nos acompaña”, explicó antes de agregar: “El protocolo a seguir para participar de la Feria Americana va a ser con barbijos y distanciamiento, no vamos a dejar que haya amontonamiento de personas y vamos a tener la precaución de utilizar alcohol en gel y guantes”.

Cáritas

Por último, Alejandro Palomeque, integrante de Cáritas Trenque Lauquen, contó: “Desde Cáritas todos los años colaboramos con la Municipalidad con garrafas y leña. Esta vez, lo que hacemos es detectar algunos casos y derivarlos a Desarrollo Humano para que ellos dispongan a quiénes le dan de acuerdo a la articulación que estamos llevando con ellos como lo he dicho en otras oportunidades”.

“Con respecto a la mercadería que entregamos, se han agregado productos con más calorías para reforzar la dieta y se está entregando ropa de abrigo como frazadas, acolchados, camperas, buzos. Se está haciendo ese tipo de trabajos, entre todos vamos poniendo un granito de arena”, señaló el entrevistado.