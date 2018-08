El intendente realizó un reconocimiento a los empleados que trabajaron en la brecha de Cuero de Zorro

El intendente municipal. Miguel Fernández, acompañado por funcionarios de su gabinete, fue el encargado de entregar los reconocimientos económicos a aquellos que comprometidos con el duro momento que debió atravesar nuestro partido, realizaron un arduo trabajo en lo que se denominó la Brecha de Cuero de Zorro luego de una rotura intencional de las compuertas que pusiera en riesgo no solo a los campos aledaños sino a todas las tierras situadas a la vera del canal que une ese espejo lacunar con el Complejo Hinojo Las Tunas.

Fernández en ese momento se había comprometido con los empleados a que entregaría un premio por el imprescindible trabajo realizado hace casi un año. “Este premio estuvo supeditado a negociar con la empresa que tuvo a cargo la obra porque ellos iban a transmitir la inquietud a Provincia de efectuar este pago. La empresa pagó y esto es lo que estamos entregando hoy”.

Asimismo, agregó que “es un compromiso que había asumido, es más que nada simbólico, y aprovecho para agradecerles ese esfuerzo. Nos quedamos con la sensación de que si lo hubiésemos hecho nosotros, lo hubiésemos resuelto antes, más barato y mejor. Pero no podíamos meternos en un trabajo que no nos corresponde. Esperemos que no vuelva a ocurrir pero si algo pasara ahí estaremos nuevamente, resolviendo el problema”.

Los trabajos debieron realizarse en condiciones muy precarias, exponiéndose los agentes a climas adversos y jornadas extendidas, que si bien fueron pagados como horas extras, el Ejecutivo entendió que era justo un reconocimiento económico extra.

Se otorgaron reconocimientos a los siguientes empleados:

