El intendente homenajeó en soledad a los veteranos y caídos en Malvinas

En total soledad, el intendente municipal, Miguel Fernández, se acercó ayer a la mañana a la plazoleta Marineros del Crucero Gral. Belgrano para brindar un homenaje a los veteranos y los caídos en la Guerra de Malvinas.

El jefe comunal ofreció un mensaje a la comunidad y señaló: “Hoy, 2 de abril, estamos recordando a nuestros veteranos y caídos de Malvinas, de una forma muy particular, en solitario, respetando la cuarentena que nos toca vivir. No quería dejar pasar este momento para hacer un homenaje a nuestros soldados, oficiales y suboficiales que en el frente de batalla defendieron la bandera y nuestras islas”. “Es digno de orgullo como argentino recordarlos -agregó-. José Saramago siempre decía que el olvido es el paso previo a la indiferencia. Nosotros no podemos olvidar ni ser indiferentes a la historia”.

n A 38 años

En relación al contexto actual, 38 años después de la guerra, Fernández indicó: “Tenemos una situación compleja y critica. No quiero vincular la Guerra de Malvinas con lo que nos toca vivir, pero quizás tantas de esas historias de heroísmo, hoy nos sirvan como reflexión para enfrentar esta nueva contingencia que enfrentamos. Seguramente muchos están sufriendo y están angustiados. Cuando de alguna manera nos invada esa sensación, por un momento recordemos a nuestros soldados en esas islas solitarias con el frío y el hambre que pasaban, y quizás ahí encontremos la fortaleza necesaria para enfrentar este momento. Miremos nuestra historia, nuestros héroes y nuestro padecimiento para enfrentar este nuevo desafío, juntos vamos a lograrlo”.

n Convocatoria

Por otro lado, la Municipalidad de Trenque Lauquen adhirió a la propuesta del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Río Grande (Capital Nacional de la Vigilia) de suspender todas las actividades conmemorativas por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno nacional. Y se sumó a la convocatoria que dicho Centro realizó a toda la población argentina de embanderar sus casas ayer, y a partir de las 21 salir a los balcones, patios y jardines a entonar el Himno Nacional, para finalizar con un minuto de silencio en recuerdo de todos los caídos en el conflicto y un caluroso aplauso en homenaje a todos los veteranos de esa guerra.