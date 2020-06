El inicio de una nueva década

Seguimos repasando la rica historia del Torneo Conrado Villegas en este, su 50º Aniversario. Para hoy nos toca comenzar una nueva década, la de 1980, y siempre recorriendo el trabajo de archivo realizado por José María “Cholo” Igartúa. Una temporada 1979/1980 que inició el 12 de octubre de 1979. El Conrado Villegas había terminado la década sumando nuevos equipos, además de ampliar sus horizontes con reuniones de delegados que buscaba un mejor funcionamiento y financiamiento del torneo.

Comienza el torneo

Para el Torneo Oficial iniciado el 12 de octubre de 1979 se reglamentó jugar “todos contra todos a dos ruedas”. Tras el sorteo así quedó el orden de equipos: 1- Mercedes Benz; 2- Seguros Rosa; 3- El Mate; 4- Agronomía Ceres; 5- El Coloso Sport; 6-Gomería Díaz – Felice; – Electricidad 12; 8- Las tunas; 9- Casa Lalo; 10- Tribunales y 11- Bar La Enramada.

Luego de jugarse las dos ruedas oficiales se consagró campeón el equipo de Casa Lalo siendo sub campeón Seguros Rosa. Casa Lalo tenía entre sus integrantes a jugadores como Mario Lafón, Hugo Barofio, Omar Gennarini, Orlando Molinari, Oscar Viñas, Daniel Demaria y Raúl Urbaneja. Luego se llegó a la disputa del Torneo Doble Eliminación donde nuevamente es Casa Lalo el campeón. Sin dudas un equipo con grandes figuras. Por detrás se ubicó la formación de Tribunales.

El 26 de octubre de 1980 comenzó una nueva temporada del Villegas. Allí participaron:

Tribunales, Colchonería El Buen Descanso, Agronomía Ceres, Gomería Díaz- Felice, Seguros Rosa, Sancor, Las Tunas, Electricidad 12, Mercedes Benz, El Mate y Casa Lalo. Fue la formación de Seguros Rosa la dueña del certamen oficial, siendo segundos Las Tunas. Seguros Rosa también tenía jugadores de renombre, como Jorge Martín, Carlos Belardo, Néstor Marchesi, Miguel Zarasola y Rubén Zurra, entre otros.

Tras el oficial se jugó el Torneo Doble Nocaut, con la presencia de los mismos equipos, salvo el cambio de nombre de Tribunales que pasó a llamarse Kawasaki. Fue justamente Kawasaki el campeón del Doble Nocaut y Sancor el escolta. Para el dueño del título en sus filas militaban José Micheo, Raúl Feito, José Fabris, Carlos Luchini y Luis Núñez, entre otros.

Kawasaki y El Mate

Para la temporada 1981/1982 sigue el buen desempeño de Kawasaki. El 4 de octubre de 1981 comenzó un nuevo Torneo Oficial donde algunos equipos cambian de nombre. Allí estuvieron El Coloso Sport (ex Seguros Rosa), Calzados San Benito (Ex Electricidad 12), Sancor, Las Tunas, Kawasaki, El Mate, Mercedes Benz, Agronomía Ceres y Galletitas Ortiz. Fue Kawasaki el dueño del Torneo imponiéndose a Casa Lalo. La temporada 1982/1983 comenzó con el Torneo Preparación. Jugaron del mismo Distribuidora Rabito (Ex Kawasaki), Casa Lalo, Agronomía Ceres, Veterinaria Villegas, El Mate, Galletitas Ortiz, Yesería Rossi, Sancor, Las Tunas, Colchonería el Buen descanso y Panadería Centenario. Es la formación de El Mate la que vuelve a estar en lo más alto, siendo subcampeón Panadería Centenario y tercero Sancor. Mientras que el Torneo Oficial se disputa a dos zonas. Por la Zona “A” la presencia de Sancor, Panadería Centenario, Agronomía Ceres, Las Tunas y Galletitas Ortiz; y por la Zona “B” Casa Lalo, Distribuidora Rabito, Veterinaria Villegas, El Mate y Yesería Rossi.

Es Casa Lalo el ganador del Oficial. Se ubicó subcampeón Veterinaria Villegas, siendo tercero Sancor y cuarto Panadería Centenario. El archivo histórico dirá que el goleador del certamen fue Alejandro González, jugador de Casa Lalo y el premio a la Valla Menos Vencida quedó en manos de Luis Orellana, arquero de Panadería Centenario.

La temporada 84/85

Por último en la edición de hoy compartimos lo ocurrido en la temporada 1984/1985 del Conrado Villegas. Participaron del Torneo Preparación las formaciones de Casa Gómez, Veterinaria Villegas, Erni Amoblamientos, Agronomía Ceres, El Mate, Seguros Rosa, Productos Ortiz, Las Tunas y Fiambres Raúl. El certamen contó con el titulo de campeón para Casa Gómez y el subcampeonato de Veterinaria Villegas. El goleador, con 14 conquistas, fue Carlos Persani, y la Valla Menos Vencida para Casa Gómez.

En cuanto al Torneo Oficial fue Casa Lalo el ganador (ver tabla), siendo subcampeón

Erni Amoblamientos, tercer lugar para Agronomía Ceres y cuarto Tornería Tredejun. El goleador del Oficial fue Rubén Larrosa, de Casa Lalo y la Valla Menos Vencida se compartió entre Erni Amoblamientos y Agronomía Ceres.

Luego se jugaría el Torneo Preparación de 1985 donde podemos recordar los resultados de la fecha final, Casa Lalo 4 a 0 a Tornería Tredejun; Agronomía Ceres le había ganado 3 a 1 a Erni Amoblamientos; el empate en 2 entre El Mate y Seguros Rosa; y el 2 a 0 de Las Tunas ante Galletitas Ortiz. Con 23 puntos fue nuevamente Caso Lalo el campeón. A una sola unidad quedó Erni Amoblamientos y con 21 puntos, Agronomía Ceres. Después daría comienzo la temporada oficial 1985/1986 pero ese repaso histórico, querido lector, lo dejamos para la edición de mañana.