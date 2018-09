El impuesto a los autos 0km se ajustará cada tres meses

El impuesto interno que afecta al valor de ciertos autos 0km que se comercializan en la Argentina se ajustará cada tres meses. La revisión de la base imponible se hará en enero, abril, julio y octubre de cada año. Lo dispuso el Gobierno en el proyecto de ley de Presupuesto 2019 que ya se envió al Congreso.

Se lo habían pedido las terminales locales luego de las recientes trepadas del dólar y la consecuente inflación.

Alícuota del 20%

Hoy está vigente una alícuota del 20% para los vehículos que superan los $900.000, precio a concesionario, unos $1.300.000 a público. Pero por las últimas devaluaciones ese monto quedó desfasado y afecta a vehículos que hasta hace algunos meses quedaban afuera, incluso algunos de producción nacional (Toyota SW4 y Mercedes-Benz Vito).

La base imponible se actualizará según la variación del Íncide de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos correspondiente al trimestre calendario que finalice el mes inmediato anterior al de la actualización que se realice.

Y la primera actualización se concretará el 1º de enero de 2019. Los detalles se conocerán en ese entonces, pero es un hecho que el mínimo no imponible subirá. Si se confirma una inflación anual de 45% para 2018, se estima que la base arrancará en alrededor de $1.800.000.

Baja de precios

El Gobierno confía en que, a partir de esto, se producirá una baja en el precio de los autos que hoy están afectados por el impuesto y desde enero no lo estarán.

Esta medida, sin embargo, podría tener un efecto negativo en los precios de los modelos que actualmente están al borde del impuesto. Algunos 0km tienen sus precios “congelados” para no tributar, pero ni bien suba el mínimo no imponible podrían liberarse.