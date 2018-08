El impacto de la situación económica ya comenzó a sentirse a nivel local

La complicada situación social y económica que atraviesa el país comienza a tener su impacto en nuestra ciudad donde organizaciones e instituciones de las más diversas intentan, con iniciativas solidarias, ayudar a las familias más necesitadas a sobrellevar un poco mejor la crisis.

Desde “copas de leche” hasta roperitos solidarios, todo vale a la hora de colaborar con aquellos que por el contexto económico “la están pasando mal”.

Ante este panorama, La Opinión dialogó con representantes gremiales y de diferentes organizaciones que trabajan cotidianamente con la problemática social quienes coincidieron en señalar que en los últimos meses la situación se ha tornado más complicada.

El secretario general de Atilra Trenque Lauquen, Gastón Moreno habló sobre los trabajos en materia social que se están llevando a cabo desde el sindicato y señaló que “el pasado lunes Atilra colaboró con donación de leche en un evento solidario que organizó “Don Balón” donde hubo una muy buena participación y los chicos pudieron tener una taza de leche además de juegos y otros entretenimientos”.

En este sentido Moreno sostuvo que “en lo que tiene que ver con la parte gremial actualmente la situación está complicada principalmente porque no tenemos paritarias libres. Antes las negociaciones salarialesT homologaba ese acuerdo. Y generalmente en ese acuerdo los salarios no quedaban por debajo de la inflación”.

Y agregó que “ahora la situación es completamente diferente, es el Ministerio de Trabajo el que dice de cuánto es el aumento y no hay negociación de nada. Te dicen que la inflación va a ser del 15% y la paritaria se cierra ahí entonces quedamos con los salarios atrasados”.

Otro de los problemas que repercuten de manera directa en la complicada situación social es el aumento de tarifas. Al respecto Moreno sostuvo que “esto, más las caídas en las ventas hacen que las pymes y alguna que otra empresa grande entre en recesión. Además hubo mucha gente que se quedó sin trabajo y por ende no consume o consume muchísimo menos. Y en la industria láctea el tema tarifario impacta muchísimo, sobre todo en lo que es electricidad y gas que son insumos fundamentales”.

Para dar un ejemplo Moreno indicó que “una pyme, La Familia que antes tenía un gasto de gas de 30.000 pesos y de empleados de $150.000 ahora pasó a pagar $80.000 de gas y $ 200.000 de salarios entonces se hace muy difícl mantener la empresa. Y en nuestra jurisdicción hay dos pymes en crisis. Una es ILBA (Industria Láctea Buenos Aries) una empresa que está en 30 de Agosto, que antes elaboraba alrededor 150.000 litros de leche y ahora está en el orden de los 40.000. Y otra es una cooperativa que funciona en La Pampa que redujo producción y está al límite”.

Ayuda

Con respecto al trabajo social que se realiza desde el gremio Moreno detalló que “Atilra entrega 4 packs de 10 cajas de leche en polvo a distintas instituciones, escuelas o a personas que lo necesitan. Son packs de 10 cajas de 800 gramos que rinden 6 litros y medio. Esa entrega anteriormente nos duraba cuatro meses pero ahora al mes ya estamos recibiendo nuevamente pedidos”.

Y agregó: “Siempre colaboramos no solo para festejos como los del día del niño, sino también con clubes y escuelas. Tratamos de ayudar a todos en la medida de lo posible. Hacemos lo que podemos porque la zona de nuestra delegación es muy amplia”.

Además aseguró que “se han multiplicado muchísimo los pedidos de colaboración diaria que recibimos, es algo que se viene dando cada vez más y me animo a decir que los pedidos de ayuda se han incrementado un cien por ciento”.

Por otra parte señaló que “también se ha incrementado mucho la gente que viene a pedir trabajo o familias que se acercan a ver si no tenemos alguna caja de leche u otra ayuda porque la verdad es que la situación está muy complicada para muchos”.

Situación desesperante

Por su parte Zulma Ferreyra, coordinadora del “Roperito Solidario El Fonavi” se refirió a la situación social en general y remarcó que “todos los días vemos que la situación está cada vez peor. En Trenque Lauquen muchos vecinos están atravesando por un momento desesperante”.

Y agregó que “en esta época lo que más se siente es el frío y el hambre. Se ve mucho. Yo personalmente voy a las panaderías donde me dan pan y facturas que se entregan a la gente que lo necesita. Recorro la calle todos los días y se ve que hay mucha gente que la está pasando muy mal”.

En el mismo sentido la entrevistada explicó que “colaboramos con tres escuelas a las que les damos las facturas porque hay chicos que quizás es la única comida que tienen en el día”.

Y también destacó que “trabajamos mucho con las escuelas y vemos que hay chicos que van a clases sin medias y con las zapatillas todas rotas o de alpargatas en pleno invierno. Hay muchas necesidades que no las ve el que no quiere. Nosotros colaboramos con alimentos, facturas, pan y ropa para las escuelas 45, 46 y 5 y allí todos los días se ven las necesidades de muchas familias”.

Asimismo destacó que “a principios de año se empezó a ver este tipo de complicaciones y todos los días es un poco peor. Hace 12 años que hago trabajo social. Pasaron tres gobiernos desde entonces pero creo que éste es el peor de todos porque no ve la realidad de lo que sucede”.

Mal alimentados

Por otra parte Ferreyra reiteró que “hay muchos chicos que van a la escuela mal alimentados, mal vestidos, con frío y nadie hace nada. El gobierno anterior habrá sido todo lo que dicen pero por lo menos ayudaba a la gente, daban delantales, zapatillas, pero ahora vez a los pibes que en pleno invierno van de alpargatas a la escuela porque es lo único que tienen”.

Además indicó que “el fin de semana hay muchos chicos que si no fuera por el trabajo que se hace en las capillas y otras organizaciones no tendrían donde comer. No hay comedores los fines de semana, y son las capillas como por ejemplo San Cayetano las que se encargan de darle una copa de leche. Y otra cosa que se está viendo cada vez más seguido es el abandono que viven muchos abuelos. Les han quitado los remedios, no tienen pañales y es muy triste ver estas cosas que existen pero que muchos no quieren ver. La gente está pasando muchas necesidades y muchos chicos van a la escuela porque ahí comen. Es algo grave y en muchos casos la situación sinceramente es desesperante”.

Reclamos

Por su parte Andrea Villa, directora de la comisión del Barrio Parque se refirió a la situación social y destacó que “además de la comisión estoy en otras dos instituciones, entre ellas Manos a La Obra y también en la militancia política. Y lo que uno escucha en los vecinos es que están preocupados por lo que pasa en el territorio y no a nivel nacional o provincial. Como en todos lados los reclamos y temas que preocupan son los aumentos de tarifas porque a todo el mundo se le hace difícil pagarlo”.

En este sentido consideró que “esto termina afectando muy directamente a las pymes, es un sector que está complicado porque no hay ayuda por parte del estado. Y si la empresa no está bien parada se hace difícil sostener una fábrica y lamentablemente esto trae como consecuencia el cierre y la pérdida de fuentes de trabajo. El estado tendría que empezar a mirar un poco a ese sector porque le dan movimiento a una ciudad”.

Y agregó que “creo que en los próximos meses esta problemática se va a ver mucho más acentuada”.

Impacto

Por otra parte la referente barrial indicó que “la semana pasada estuvimos en el Jardín Nº 908 y la directora nos contaba que hace un tiempo atrás no estaba viendo la crisis, pero que ahora se está haciendo más evidente. Escucha a padres que vienen a contar que se quedaron sin trabajo y que no saben qué hacer. Esto se empezó a ver en el último tiempo y que en otros jardines se dan las mismas situaciones. Se está empezando a sentir la crisis en las familias”.

Sin embargo Villa aseguró que al menos en el barrio Parque, la situación no es aún tan dramática: “El director del programa Envión, Carlos Lupi me contó que al menos en mi sector todavía la crisis no se estaba sintiendo. No se ven nuevas familias con dificultadas más allá de las que existían con anterioridad a esta época. Por eso puedo decir que al menos en el sector nuestro no hay hambre”.

Por otra parte remarcó que “días atrás hablamos con la asistente social de la Escuela Nº 46 que nos dijo que todavía no veían que haya un impacto masivo de la crisis en la ciudad pero que no saben lo que puede llegar a pasar”.