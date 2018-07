El Hospital presentará este jueves el primer informe del registro de tumores

Este registro comenzó a funcionar en agosto de 2017 y desde octubre de ese año forma parte del Registro Institucional de Tumores de la Argentina (RITA), dependiente del Instituto Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud de la Nación.

Participarán de la presentación la Coordinadora del Sistema de Vigilancia Epidemiológica y Reporte del Cáncer, Investigadora Principal del Centro Coordinador de la Red Regional de América Latina de la GICR/IARC/OMS, Instituto Nacional del Cáncer (INC) del Ministerio de Salud de la Nación, Dra. María Graciela Abriata y la coordinadora de Provincia de Buenos Aires del Registro Institucional de Tumores de la Argentina, Lic. Paula Barletta.

La coordinadora del Registro de Tumores de Trenque Lauquen, Dra. Débora Gisele Salomón, explicó que “a menos de un año de funcionamiento, presentamos el primer informe. Los resultados son similares a nivel país y nivel mundial, pero el objetivo es registrar por lo menos 5 años para sacar una conclusión más certeza”.

Si bien indicó que los datos corresponden solamente al hospital “la ventaja es que en algún punto del circuito que recorre el paciente, pasa por el hospital, por lo que eso no nos aleja de la realidad”.

Además señaló que en Trenque Lauquen “hay prevalencia de cáncer de mama, colon, próstata y pulmón, que son siempre los primeros en las listas nacionales”.

Por último, agregó que “es primordial hacer prevención. Ver los datos así, nos tranquiliza, porque no supera lo esperable. Además, saber dónde estamos parados nos permite hacer política de salud, hacer campañas y apoyar desde la prevención”.

RITA

El RITA es un sistema de registro de cáncer de base hospitalaria diseñado para ser implementado en instituciones que brindan servicios de salud a pacientes oncológicos. Su función principal es registrar en forma completa, continua y sistemática los datos personales de todos los casos de cáncer atendidos en las instituciones adheridas, las características anatomopatológicas de los tumores y los detalles clínicos del tratamiento y seguimiento de los pacientes, para luego analizar y brindar información sobre la atención oncológica en los servicios de salud.

El relevamiento de información sobre pacientes oncológicos se realiza en el software del RITA, un sistema de información centralizado sobre una plataforma web, en el cual se almacenan los datos en bases de datos relacionales.

Durante el proceso de carga, los datos son validados con una serie de parámetros para asegurar la calidad y veracidad de los mismos y cumplir con las normas administrativas necesarias a fin de poder ser procesados en tiempo y forma.

La información brindada por este registro permitirá planificar y optimizar los servicios de salud para la atención de pacientes con cáncer, realizar seguimientos y comparaciones, monitoreando resultados y calidad de atención; lo cual a su vez será la fuente de datos primaria para los registros poblacionales de cáncer, investigaciones epidemiológicas y futuras intervenciones de costo-beneficio probado.