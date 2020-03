El Hospital en estado de alerta preventivo: reorganizó su funcionamiento y modo de atención

• Vacunas

– No suspender los planes de vacunación.

– Es esencial estar protegidos.

El vacunatorio del Hospital y de los Centros de Atenciòn Primaria de la Salud (CAPS) continúan.

• Internación

– Está prohibido todo tipo de visitas en el hospital.

– Sólo en situaciones de alta necesidad en pacientes internados se autoriza un acompañante que debe ser mayor de 16 y menor de 60 años, sin enfermedades que aumenten su riesgo. Tampoco pueden ser mujeres embarazadas ni menores.

– Los menores de edad continúan con internación conjunta con uno de sus padres/tutores.

• Consultorios Externos.

Los turnos para consultorios externos serán solo vía telefónica.

– Solo se darán turnos para pacientes sintomáticos por enfermedad activa y/o postoperatorio.

. Los turnos son cada 15/ 20 minutos.

– Llegue en el horario asignado para su turno.

– Se debe concurrir cercano a la hora citada para evitar conglomeraciones.

– No espere en aéreas comunes.

– Solo podrán ingresar un acompañante con personas no autoválidas y niños.

– Los otros acompañantes deben esperar fuera del hospital.

– Se solicita que finalizada la consulta se retiren a sus respectivos domicilios.

– Se suspenden todos los controles de salud en paciente sano.

• Recetas de pacientes de PAMI.

– No concurrir al hospital para retirar sus recetas.

– Llamar al teléfono celular 15-539118.

– En 48 hs. las recetas estarán en el Anexo Vilbazo (San Martín y Paso).

– Sólo podrán ingresar hasta 5 (cinco) personas en el Anexo Vilbazo.

– Pueden retirarlas en el horario de 8 a 14 hs.

– De ser posible enviar un familiar o colaborador menor de 60 años.

– Los mayores de 60 años tienen atención preferencial.

– Si regularmente se atiende en los CAPS, coordine telefónicamente para realizar sus recetas.

– No es necesario realizar ninguna autorización en PAMI de medicamentos, insulinas y tiras reactivas hasta el 31/03/2020.

– Las mismas se renuevan automáticamente durante el mes de marzo.

– Ir directamente a la farmacia con la receta y la planilla aunque diga que están vencidas.

• Consultorios Externos de Pediatría

– Llamar antes de concurrir al hospital al teléfono al 41-0516 para pedir orientación (sólo para Pediatría).

– Se respetan controles en menores de 2 (dos) años.

– Los niños pueden estar acompañados por un solo adulto.

– Llegar en el horario asignado para su turno.

– Concurrir cerca de la hora citada para evitar conglomeraciones.

– Mantener la separación de un radio no inferior a 1,5 mt. en Sala de Espera.

• Consultorios Externos de Ginecología y Obstetricia.

– Se atenderán solamente a embarazadas y pacientes con síntomas.

– Las embarazadas con controles programados no deben suspender estos controles.

– Las embarazadas deben concurrir para su atención, para realizar los estudios solicitados por sus profesionales y para la vacunación indicada sin interrupción alguna.

– Las embarazadas deben realizarse los controles de laboratorio que correspondan y deben asistir a los Turnos otorgados telefónicamente de laboratorio a las 7.30 hs.

• Servicio de Oncología

– Sólo concurrirán al servicio los pacientes que estén en tratamiento con quimioterapia.

– Podrá asistir un sólo acompañante pero no podrá permanecer en la Sala de Espera ni en la Sala de de Quimioterapia. El mismo no debe tener comorbilidades que lo expongan a un riesgo agregado.

– Aquellos pacientes que sean de primera vez o requieran controles estrictamente necesarios deberán ser pautados con antelación comunicándose con el servicio al teléfono celular 15 – 611287 en el horario de 7 a 14 horas a fin de coordinar una cita.

– No concurrir a los controles pactados anualmente o semestrales, aunque tengan asignado el turno. Llamar en dos semanas y reprogramar comunicándose telefónicamente al celular 15 – 611287 en el horario de 7 a 14 hs.

– No se recibirán pacientes de primera vez que no acrediten domicilio en Trenque Lauquen

– Se asignó Personal de Seguridad en la puerta de acceso principal a fin de hacer cumplir las normas

• Otras Áreas

– Se suspenden los turnos programados de Psicopedagogía.

– Las Nutricionistas se comunicarán vía telefónica con los pacientes de control.

– La Licenciada Fabiana Zelasqui acordará telefónicamente con aquellos pacientes que, por algún motivo, deban continuar con la Terapia Ocupacional.

– El Centro de Rehabilitación suspende la atención hasta el 31/03/2020.

• Laboratorio.

– Los pacientes con turnos dados para laboratorio deben comunicarse telefónicamente para reprogramar los mismos.

– Solamente se darán turnos en forma telefónica de los estudios no diferibles.

– Avisar si está embarazada si necesita turno para el laboratorio.

• Ecografía y Estudios por Imágenes.

– Los turnos son dados solamente telefónicamente de 8 a 12 hs.

– No concurrir sin llamar previamente.

– Comunicarse telefónicamente para re-programar los turnos de ecografías ya asignados para evitar espera en el área.

– Si es mayor de 60 años, reevalúe con el profesional si los estudios pueden diferirse.

• Donantes de sangre

– El Hospital sigue necesitando su solidaridad y la donación de sangre.

– Los donantes van a ser contactados vía telefónica para coordinar un turno para la donación para evitar esperas innecesarias.