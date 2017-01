El Hospital, con casi una cama por sala

El Hospital Municipal “Pedro T. Orellana” se encuentra prácticamente al límite de su capacidad debido a la importante demanda que se ha registrado durante los últimos días.

Hoy el principal centro de salud del distrito presenta un panorama inquietante: son muy pocas las camas disponibles para alojar nuevos pacientes (apenas una por sala aproximadamente), hay personas que deben permanecer en terapia intensiva hasta que pueda conseguirse una habitación común para trasladarlos y, en este contexto, se destaca el esfuerzo permanente de todos los integrantes del nosocomio para brindar la mejor atención ante esta situación adversa.

n Factores

El secretario de Salud municipal, Raúl Orellana, confirmó a este medio que “el Hospital está lleno, lleno, lleno”. “Hoy hay prácticamente una cama libre por sala. El jueves yo estaba en 30 de Agosto y me llamó la directora del Hospital para decirme que estábamos muy escasos de cama”, dijo, antes de explicar las razones del por qué se da esta situación.

En este marco el médico apuntó: “Son varios los factores: hay habitaciones con un paciente solo porque hay inmunodeprimidos que tienen que estar solos. A su vez hay enfermos psiquiátricos y en estos casos es importante que estén solos ya que pueden llegar a tener arrebatos de agresión y no es prudente que haya otro paciente con ellos. También hay presos que, según su peligrosidad, muchas veces también es necesario que estén solos. Ocurrió que en estos días un paciente se quejó porque estaba al lado de un preso. Realmente no había otra opción, entonces hablé con la familia, les expliqué la situación y comprendieron sin problemas. En este caso se trataba de un preso manso que estaba muy bien custodiado”.

Asimismo, el funcionario agregó que “estos días hay internados pacientes de 30 de Agosto por los que una vez que estén estables y se les pueda dar el alta ya se podrá contar con más camas”.

n Sin derivaciones

Consultado sobre si por esta situación se había tenido que realizar alguna derivación a otra ciudad, Orellana comentó negativamente. “No hemos tenido que hacerlo pero, por supuesto, es algo que se tiene previsto en caso de que se llegue a necesitar”, dijo.

En tanto, uno de los factores que en los últimos años ha influido mucho para que se dé esta situación es la importante demanda, en aumento, del servicio. Y en este punto Orellana señaló que “hay muchísima demanda no sólo de Trenque Lauquen sino también de localidades cercanas”. “Mucha gente de pueblos vecinos saca domicilio en Trenque Lauquen para atenderse acá. Por ejemplo, suele darse que viven en Tres Lomas pero tienen domicilio en Trenque Lauquen para ser atendidos acá. Pero ya con la demanda que tenemos de la ciudad cabecera y el resto del distrito nos sobra. Por eso está el proyecto de ampliación del hospital, que es muy necesario”, resalta el entrevistado.

n Ambulancias

Por otro lado, respecto de la posibilidad de sumar nuevas ambulancias, Orellana comentó: “Es verdad que en ese tema no estamos bien, las ambulancias que tenemos están muy desgastadas, tienen muchos kilómetros y han sido reparadas muchas veces. El intendente está en vías de llamar a licitación para comprar una y está en trámite para que le entreguen otra desde Provincia, en un momento estaba, pero terminaron destinándola a otro municipio. Por eso hoy el intendente está gestionando con Provincia para poder recibir una ambulancia de alta complejidad para traslados a larga distancia. En estos momentos está estudiando las características técnicas del vehículo”.