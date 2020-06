El horario de circulación se extendió de 8 a 20 y ya pueden atender los locales gastronómicos aprobados

El intendente Miguel Fernández anunció ayer en conferencia de prensa las nuevas medidas de flexibilización para distintas actividades en el distrito, tras la publicación en el Boletín Oficial del decreto provincial que establece que Trenque Lauquen es uno de los partidos que ingresa a la fase 5 de la cuarentena, en la que se abandona el aislamiento impuesto por la pandemia de Covid-19 para avanzar a la etapa de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

Fernández confirmó una ampliación de la franja horaria para la circulación que a partir de ayer es de 8 a 20 horas toda la semana, de lunes a domingo, señalando que también se extenderá a la misma franja (de 8 a 20) el horario para el comercio, industrias, servicios y profesionales, aunque en este caso, de lunes a sábado.

Además adelantó que los propietarios de locales gastronómicos que tengan aprobado el protocolo sanitario y la adecuación de las instalaciones podrán comenzar a trabajar de 8 a 20 horas, también de lunes a domingo, entre otras medidas de flexibilización.

El domingo también podrán seguir atendiendo al público de 8 a 13 los negocios de cercanía: despensas, panaderías, carnicerías, verdulerías y viveros, entre otros.

Preparados

Acompañado por el secretario de Gobierno, Gustavo Marchabalo; el secretario de Gestión y Administración Pública, Pablo Silvani; la subsecretaria de Desarrollo Económico y Productivo, Clarisa Fabris; el subsecretario de Salud, Dr. Sergio Valente, y la directora y el vicedirector del Hospital Municipal, Nora Grinberg y Sergio Urbaneja, respectivamente, el intendente confirmó que “se publicó el Decreto 498 del Gobierno provincial y en el Anexo 3, Trenque Lauquen figura en la Fase 5, y esto es posible porque el sistema de salud está preparado para hacer frente a una contingencia y porque no tenemos circulación comunitaria del virus en los últimos 21 días”.

Al respecto Fernández señaló que “esto nos va a permitir habilitar actividades que hasta ahora estaban restringidas por el Decreto Presidencial y que básicamente tienen dos requisitos: mantener una distancia entre las personas de más de dos metros y que esas actividades nucleen hasta 10 personas”.

En este sentido confirmó la habilitación de la actividad gastronómica para lo cual “hubo un trabajo previo de preparación para esta etapa”. Y agregó: “Esto no solo significa tener la libertad para ir al bar o a un restaurante, sino también permitirle a las actividades productivas reconstruir un poco su entramado económico y poder seguir teniendo un poco de aire hasta que el país recupere la nueva normalidad”.

Además de la habilitación de la actividad gastronómica, Fernández anunció: “Hemos decidido avanzar con el equipo (de Gobierno) en extender la franja horaria que hoy estaba limitada hasta las 18 horas y pasarla hasta las 20 horas para todo lo que está permitido, salidas recreativas y reuniones”.

Con Provincia

Asimismo el jefe comunal destacó el trabajo conjunto que ha venido desarrollando con el Gobernador, Axel Kicillof, y con el jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Bianco, y como una muestra de este diálogo fluido señaló: “La grilla que publica hoy la Provincia es más o menos la misma idea que nosotros le habíamos esbozado, es muy visual y muy fácil de entender en cuanto a cuáles son las actividades permitidas por fase; es muy parecida a la planilla de usos que tiene el Municipio para autorizar actividades conforme el área geográfica o el Código de Zonificación”.

“Pudimos trabajar muy bien con Provincia, articuladamente y hoy con los decretos ya tenemos el marco legal para poder avanzar en esta nueva flexibilización”, indicó Fernández.

Control

En cuanto a los desafíos futuros, recalcó que “todo esto va de la mano de protocolos sanitarios estrictos”. “En la medida que éstos funcionen y que podamos hacer todo el sistema de control como corresponde vamos a poder seguir disfrutando de esta Fase 5, pero hay que saber que un error o un brote no controlado nos puede hacer volver a todos a la Fase 1, y por eso es muy importante cuidar este logro”, remarcó.

En este sentido apeló a la conciencia de la comunidad y pidió a los vecinos “respetar los protocolos”, porque si bien se va a hacer un esfuerzo de control, “el control más importante es el individual y el sectorial del área donde se está dando la autorización”.

Por otra parte Fernández aseguró: “Vamos a seguir trabajando, a pesar de que nos ha generado algún conflicto con el Juzgado Federal de Junín, con el Registro de Acceso municipal, que es adicional al Permiso de Tránsito que tiene Nación y que no es restrictivo, es decir que no impide el acceso a la ciudad, que sería ilegal e inconstitucional, pero nos permite tener la trazabilidad de la gente que ingresa a Trenque Lauquen con el permiso que emite el Gobierno nacional y provincial”.

Así dijo al respecto que “este Registro es legal”, y que se ha hablado cordialmente con el Juez de Junín para resolver la controversia que se había generado en torno al mismo.

Accesos

Además el jefe comunal advirtió: “Vamos a redoblar el esfuerzo en el control de accesos; estamos instrumentando una serie de medidas operativas para que este control sea todavía más riguroso”. Como parte de las mismas, decidió instalar en su despacho un monitor de televisión con acceso a las cámaras para poder controlar “la eficiencia del trabajo del personal de tránsito en el control de accesos”.

Y adelantó que se está trabajando para “instrumentar un carril rápido para los vecinos de Trenque Lauquen, quienes tienen que circular con DNI, y un carril lento para la gente que viene con Permiso de Tránsito nacional y para los camiones a fin de poder tener el control de la trazabilidad”.

En tanto, para reforzar el control de ingreso a la ciudad el Intendente informó que se va a disponer de cinco personas en el acceso García Salinas, de 6 a 22 horas, y por noche (a partir de las 22) habrá dos personas”, al tiempo que aseguró: “No vamos a prohibir el ingreso a la ciudad de noche, como hicieron otros municipios como Mar del Plata”. Además Fernández informó que esto demandará un aumento en los costos para el Municipio de unos 600.000 pesos mensuales que salen del Fondo Sanitario aplicado a la prevención de un brote.

Responsabilidad

Y Fernández apeló finalmente a la responsabilidad individual. “Hemos logrado grandes cosas juntos, pero depende de nosotros que las cosas se mantengan en esta Fase”, dijo, y recomendó cumplir con todas las medidas de seguridad a quienes transportan mercadería y evitar viajar a los grandes centros urbanos, salvo casos muy excepcionales.