El hombre que recitaba la vida

Entre los documentos encuentro algo que me desvelaba y era una vieja discusión con el “Flaco” Campodónico que dio lugar a una apuesta delante de amigos encopados. Cuando abro y encuentro el documento con letra de esta zamba que acompaño, me doy cuenta que acabo de ganar aquella apuesta con el querido Rodolfo y que él, con esa picardía infantil, la estará gozando, ¿Alguien se la cobró? ¡Salud querido!

Aquella vieja zamba

Él apostaba que era de Carlos Di Fulvio, y yo lo corría con Dávalos. Siempre estuve seguro que “Temor del Sábado” se la había escuchado personalmente a Jaime.

Jaime Davalos era pariente lejano, muy lejano de los Palletti de la Plata y uno de ellos estuvo casado con una tía. Lo concreto es que no sé muy bien porqué pero Jaime pasaba las Nochebuenas en la casa de la abuela Palletti donde se congregaba toda la parentela.

Recuerdo que entramos a aquella casa cada cual con su silla -vino y comida en cantidad suficiente y para que sobrara-, pasábamos del zaguán a un patio grande -algo de 10×20-, y allí nos acomodábamos todos silla con silla haciendo un circulo y, como todos los años, estaba él. Llegaras a la hora que llegaras la foto era la misma, Jaime parado como una especie de estatua, pareciendo más grande de lo que era, guitarra en mano, junto a la mesa tendida con un mantel finamente bordado de la abuela. A su lado, siempre el mismo hermano que no cantaba, no hablaba, pero comía y tomaba toda la noche, pero toda.

Noches de poesía

Jaime era el único que desgranaba versos, paseándose por todas las sillas con esa voz gutural, espaciosa, de tranquilidad salteña, llena de poesía. Él no cantaba, recitaba lo suyo y se acompañaba con su guitarra con algún que otro acorde que le salía y las noches se ponían mágicas y llenas de respeto y admiración sumisa. Un regalo para todos los sentidos, la sensibilidad a flor de piel.

La mayoría nos veíamos esa noche y después hasta el año que viene, pero ese día no tenía límites, ni importaba. Horas y horas hablando él solo, tirando anécdotas a montones y coplas y más coplas ¡qué hermoso recuerdo! Desde entonces pasaron como cincuenta años y aún sigo repitiendo para mis adentros: “No guarden el vino entre cerrojos, el vino pedigüeño, el vino pendenciero…”.

Otros años, otras voces

Después, en el tiempo, estando ya en Trenque Lauquen, en una juntada privada con Carlos Di Fulvio nos la cantó con esa voz señorial que portaba este gran cordobés.

Otro que me la cantó cerrándome un ojo pícaramente fue Polo Irrazábal, dici{endome: – Albertito “esto es zurdo… no es para cantar aquí”. Como sea, me aboqué a la tarea de buscar en la inconmensurable nube informática la susodicha letra y por supuesto, los autores: Jaime Dávalos con música de Eduardo Falú.

Querido Flaco que tendrías que estar en los cielos me imagino que en este momento, allí, en ese cielo estrellado de Martín Fierro, te estarás riendo pícaramente como un chico, pues vos sabiendo, me hiciste ganar la apuesta, pero “¿Quién nos quita lo bailado, comido y chupado?

Volviendo a mi pasado

Sigo con aquella noche de hace al menos 60 años, en una de esas Nochebuenas le presentamos a un primo hermano mío, una criatura que ya había dejado Ciencias Económicas y con20 años dirigía el Coro de su Facultad y que además cantaba en Coro Universitario de La Plata. Luego de la presentación anunció Jaime a mi primo diciéndole a los de las sillas “me acaban de presentar a un changuito que está por allí y que dicen que es muy bueno… tome amigo mi guitarra, se la presto, voy a orinar y vengo”. Juan Carlos -Cuacci- era y es muy tímido y la guitarra le temblaba en la mano, le acomodó las clavijas y alguna zamba se tocó, hasta que en la segunda entró Jaime y en medio del canto le dice: -Amigo con todo respeto, le estuve escuchando, pero le recomiendo vuelva a sus estudios, musicalmente es muy bueno, pero no puede tocar así una zamba mía. Se acabó la actuación y como retirándose de ese lugar le dijo a mi primo: -usted esfuércese pues así no va a llegar muy lejos…..glup…., glup

En eso se equivocó

Juan Carlos, hoy es y desde hace cuarenta años, el arreglador, director y cuñado de Susana Rinaldi, lo hizo a Pipo Pecador cantor para los chicos, formó Opus Cuatro y le sigue haciendo todos los arreglos, a sus 73 años sigue siendo el Profesor de Arreglos de Tango en Avellaneda, Director de la Orquesta de Tango de la Ciudad con Marconi, hizo los arreglos de Adiós Nonino al bandoneonista que lo tocó para el casamiento de Máxima.

En fin allí Jaime se equivocó y da para que nos riamos un rato cuando nos juntamos y nos acordamos de aquél episodio con el gran Maestro.

De tal palo, tal astilla…

Hay otra anécdota jugosísima que marcó mucho a Jaime y fue la pelea con el padre, un abogado de nota en aquella Salta de gran estirpe. Resulta que el padre era poeta y siempre indefectiblemente siempre, ganaba el Concurso Poético de su provincia y Jaime no tuvo mejor idea que con 19años y un seudónimo, ganarle el Concurso al padre. El hombre se sintió traicionado y lo echó de su casa y así Jaime conoció el destierro salteño, deambulando y trabajando de cualquier cosa para mantenerse. Esquiló en el sur y fue jangadero en el Paraná, de allí la letra de esa hermosa poesía que diera lugar a su canto. Con el correr de los años vuelve a repetirse la historia y con otro seudónimo nuevamente le ganó al padre, esta vez el locutor llamó por el seudónimo y apareció nuevamente pero esta vez con una sonrisa de oreja a oreja para fundirse en un abrazo con su padre.

Temor del sábado

El patrón tiene miedo que se machen

con vino los mineros.

Él sabe que les entra como un chorro

de gritos en el cuerpo.

Que enroscado en las cuevas de la sangre

les hallará el silencio,

el oscuro silencio de la piedra

que come sombra socavón adentro.

Que volverá, morado,

con bagualas del fondo de los huesos

su voz, golpeando dura como un puño

en el tambor del pecho.

Con pupilas abiertas como tajos

le pedirán aumento,

mientras quiebren, girando

entre las manos, el ala del sombrero,

y los ojos, de polvo y pena tristes,

les caigan como manchas sobre el suelo.

Hay que esconder el vino entre cerrojos,

el vino pendenciero.

Hay que esconder el vino como un crimen,

el vino pedigüeño.

Que ni una gota más caiga en la boca

desierta del minero,

donde el grito se tapa con la coca,

y con alcohol la sed de amor y besos.

Hay que esconder la primavera en sangre

del vino que descubre los secretos.

El patrón ha mandado que lo guarden

y se ha vuelto vinagre en el encierro,

de noche tiene vómitos y duendes

de luna que se bañan en su cuerpo.

Los ojos del patrón lo custodiaban

por arriba del sueño,

los ojos del patrón tienen dos ángeles

desvelados de miedo.