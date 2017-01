La realidad de los techos volados y de otros daños estructurales en algunas de las viviendas, la crudeza de las imágenes y las palabras de los damnificados exigen de parte de los responsables de la obra un análisis serio de lo sucedido. Y delimitar la responsabilidad que pueda caber a los hombres o al viento, o a los dos. No sería serio pedir una explicación puntual cuando han pasado pocas jornadas del desastre de la AU. Seguramente desde la Municipalidad están analizando lo sucedido al tiempo que las cuadrillas de operarios trabajan intensamente para devolver una casa habitable a los damnificados.

Por más sencilla que sea una obra, debe reunir todos los requisitos de seguridad y razonable duración. Para nadie, aunque se sea lego en la materia, es un secreto que la fiabilidad de una construcción depende tanto de la dirección técnica como de la calidad y correcto uso –incluye no escatimar -de los materiales. No pueden faltar los controles asiduos y esto no es desconfianza por desconfiar, es realismo. “El hombre es bueno, pero si se lo vigila es mejor”; la frase punzante que tanto repetía Juan Perón, puede causar escozor al sentido de la responsabilidad de muchos, pero ofrece bastante tela para cortar.

En noviembre de 1985 desapareció Epecuén, devorada por las aguas. En Carhué levantaron un barrio de la noche a la mañana para alojar a más de mil pobladores de la villa mártir. Esas casas tuvieron algunos problemas, pero era la emergencia plena. Muy distinto a cuando se manejan otros tiempos.