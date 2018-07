El grito de “Viva la Patria” resonó fuerte en el acto por el Día de la Independencia

Música, canto, bailes, fotografías y palabras hilvanaron esta mañana desde sus distintas expresiones un único y sentido mensaje de libertad, esfuerzo, compromiso y unión por el bien común, sin exclusiones, en el acto por el 202° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, que se realizó en el Instituto Miguel Di Gerónimo ante un importante marco de público.

El intendente, Dr. Miguel Fernández; concejales; consejeros escolares; autoridades educativas, religiosas y policiales; funcionarios municipales; representantes de entidades intermedias; la Fortinera Trenquelauquenche, Gabriela Castaño; la comunidad educativa, alumnos y vecinos asistieron al acto, en el que además participaron las banderas de ceremonia del Instituto Di Gerónimo y de las otras instituciones educativas de la ciudad.

HIMNO, PERICON, CONCURSO Y FOTOS

La Orquesta Sinfónica de la Escuela Municipal de Música, que dirige el profesor Daniel Virzi, interpretó el Himno Nacional Argentino, con el acompañamiento de la profesora de canto Nacha Paz, y de los docentes de 1° y 2° B y 1° C, junto a sus alumnos y familias, que lo hicieron en lenguaje de señas. Luego, sobre el final del acto, la Orquesta se despidió con otros dos temas: el tango Trenzas y una danza criolla de Alberto Ginastera.

Los alumnos Morena Manaci Márquez (Escuela n° 14 Paraje La María), Tomás Ludueña y Naiara Moreno (Escuela n° 16 Gral Belgrano – Las Guasquitas), Catalina Rodríguez (Instituto Di Gerónimo), Federico Malla (Escuela n° 2) y Malena Alcorta (Colegio Los Médanos) recibieron los certificados por la participación de sus escuelas en el concurso Resonancias de los Festejos del Bicentenario del 9 de Julio.

El concurso estuvo organizado por la Dirección de Educación del Municipio con las direcciones de nivel primario del Instituto Di Gerónimo y Colegio Los Médanos, intervinieron 151 alumnos y se presentaron 42 trabajos que fueron evaluados por un jurado especialmente constituido. El resultado final será un libro.

Convocados por los chicos de 1° y 2°, sus familias y otros integrantes del Instituto Di Gerónimo, guiados por la profesora Graciela Cristóbal y junto a la Academia Raíces de Tradición, bailaron el Pericón Nacional. Y hubo más: un grupo de chicos estimulados por el profesor de música Luciano Keegan, se hizo escuchar con una adaptación de la canción “En marcha estoy”, de Phil Collins, aplicando ritmos con palmas y tambores.

Las fotógrafas Mariana Moreda y Florencia Alastuey realizaron un significativo aporte con una muestra que recuerda los festejos del Bicentenario de la Independencia en nuestra ciudad y en el Instituto Di Gerónimo, y que fue montada en la biblioteca.

LOS MENSAJES

El seminarista Ernesto Zuliani dio una bendición e invitó a compartir la lectura de una oración por la Patria, que en el comienzo dice: “Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común”.

La Vicedirectora del Instituto Miguel Di Gerónimo, la docente Silvina Vitale, propuso reflexionar “sobre lo que significa independencia y ser independiente” y avanzó en la idea de que más allá de tratarse de una declaración formulada en un momento histórico determinado, se trata de “un valor que se construye día a día, una forma de pensar, una actitud, un proyecto de país”.

“A dos años del Bicentenario es importante pensar qué tenemos y qué nos falta para consolidar una sociedad con igualdad de oportunidades y fuertes valores éticos”, agregó y pidió “a Dios pueda iluminarnos para tener un diálogo maduro y racional”.

“La libertad es un derecho sagrado e imprescriptible que todos los seres humanos poseemos y sobre esto queremos dejarles un pensamiento de Juan Pablo II: El respeto a la vida es fundamento de cualquier otro derecho, incluidos los de la libertad”.

Tras referirse brevemente a la gesta que hace 202 años declaró la independencia de nuestro país y de compararla en el contexto de América latina por aquel entonces, el intendente Fernández dijo que “no podemos ser un país libre hoy si no somos libres cada uno de nosotros; no existe el concepto de libertad como país si cada uno de sus habitantes no es libre, libre de pensar, libre de decidir, y esa libertad nos conduce a hacernos cargo de cada una de nuestra decisiones”.

“La libertad no es un concepto abstracto, es un concepto que nos guía hacia la libertad de decidir pero a hacernos cargo de nuestras decisiones como individuos, como familia, como comunidad, como país”, continuó.

El jefe comunal remarcó la necesidad de consolidar esa libertad de 202 años y apuntó que resulta imprescindible “pensar qué hacemos cada uno de nosotros todos los días, como personas, en nuestras casas, cómo acompañamos a nuestros hijos en su educación, qué valores les transmitimos y si estos valores tienen algo que ver con los valores de nuestros héroes, de nuestros prohombres. Por supuesto que nadie pretende ser San Martín o Belgrano, pero está bueno en un mínimo parecernos a ellos”.

“Todas las mañanas cuando nos levantamos tenemos que poner un poco de esa garra, de esa energía, de esa pasión que ellos pusieron, para que hoy seamos un país como la Argentina”, dijo con firmeza.

El Dr. Fernández retomó palabras de la oración pronunciada un rato antes, alivio y fortaleza, para reconocer que “hay gente que está muy mal en nuestro país hoy, pero es de años, años y años de venir sufriendo, de que no todos tienen lo mismo o de que no pueden aspirar con su esfuerzo a esos logros”, añadió, para insistir en que así como hace 202 años hizo falta fortaleza y entereza para conseguir nuestra independencia, “hoy necesitamos seguir teniendo esa fortaleza”.

“Y aquí (en la oración) también se dice que no hay que excluir a nadie; no vamos a ser un país si hay excluidos. Y es el desafío de nosotros, luchar desde cada uno de los lugares que nos toca desempeñarnos en la sociedad para achicar la brecha. No nos podemos hacer los distraídos. Ni (el Gral José de) San Martín ni (el Gral Manuel) Belgrano se hicieron los distraídos y nosotros tampoco podemos hacerlo”, amplió.

El intendente finalizó diciendo que “la independencia se trabaja todos los días, es tarea de todos, y se empieza a construir en la escuela. Nosotros necesitamos fortalecer la educación porque es el único lugar, junto con la familia, donde estos valores se van a poder desarrollar y hacerse carne en cada uno de nosotros para volver a estos objetivos tan nobles de 202 años atrás, por los que mucha gente luchó para conseguir”.