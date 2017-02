El gremio de municipales y el Ejecutivo llegaron a un acuerdo de aumento salarial

La Asociación de Trabajadores Municipales y el Ejecutivo llegaron finalmente a un acuerdo de aumento salarial en el marco de las negociaciones que venían sosteniendo desde hace varios días.

Dicho acuerdo consiste en un bono o plus de 1.000 pesos con el sueldo de febrero (se cobra los últimos días del mes) y el 18 por ciento todo junto a partir de marzo, con la posibilidad de volver a discutir salarios si la inflación supera en algún momento lo pactado en el mencionado acuerdo.

Esto se decidió en la reunión que la comisión directiva del gremio mantuvo con las autoridades municipales el viernes por la noche, quienes llevaron dicha propuesta después de “analizar los números”.

Si bien el sindicato esperaba que el 18 por ciento se hiciera efectivo este mes, se mostraron conformes con el acuerdo, al que se llegó después de varios encuentros.

De la reunión participaron el intendente, Miguel Fernández; el secretario general, Simón Pérez; el actual secretario de Hacienda, Pablo Silvani; el secretario de Gobierno, Gustavo Marchabalo y los integrantes de la comisión directiva del gremio, que preside Mónica Baretta.

n Instancias

“Llegamos a un acuerdo y estamos conformes, uno pelea hasta donde puede”, comentó el secretario gremial Julio Díaz, quien repasó las distintas instancias de la negociación y destacó que también se tuvo en cuenta volver a discutir salarios si la inflación se dispara.

En cuanto a las idas y vueltas en la negociación, recordó que “el gremio había solicitado un 18 por ciento de aumento en febrero y un plus de mil pesos, quedaron en contestarnos, el contador sacó los números y nos dijo que no era posible, y nos propusieron un aumento en dos tramos un 9 % y después el otro 9 por ciento, pero el sindicato no estuvo de acuerdo y seguimos pidiendo el 18% todo junto”.

“Siguió la negociación –agregó Díaz- y en la última reunión nos propusieron los 1.000 pesos ahora y a partir de marzo el 18%, algo que está dentro de lo que esperábamos”.

Está previsto que mañana a las 10 el intendente y Baretta brinden una conferencia de prensa para explicar los alcances del acuerdo.

“Entre las razones que nos dieron de por qué en febrero no se puede pagar el 18% y que seguramente se darán conocer en la conferencia de prensa, figuran que el Ejecutivo ha dispuesto la recategorización de 450 personas, y cada categoría implica un 10 % de aumento de sueldo, con lo cual los empleados, sobre todo de las categorías más bajas, van a recibir ese 10 por ciento, más los 1.000 pesos (febrero) y el 18% de aumento en marzo”, explicó Díaz.