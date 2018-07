El Gobierno dictó la conciliación obligatoria para evitar el paro docente

Tal como habían adelantado desde el Ejecutivo ayer la medida se hizo efectiva este viernes, y desde el Gobierno señalaron que los sindicatos ya fueron notificados sobre la misma.

“Se llega a esta situación por la negativa de los sindicatos a acordar y porque el Estado tiene un interés supremo que es garantizar la educación de los chicos y su permanencia en la escuela”, indicaron desde el Ejecutivo.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) que integran FEB, Suteba, AMET, Sadop y Udocba, había dispuesto un paro por 72 horas en el reinicio escolar tras rechazar la última oferta del Ejecutivo, que consistió en un incremento del 15%, más el 1,7% por material didáctico, y la promesa de volver sentarse en agosto.

En tanto, esta mañana se abrió un nuevo foco de conflicto cuando los docentes cobraron los salarios por adelantado, medida que calificaron de “disciplinatoria”. Y se quejaron porque el cobro fue “confuso” en relación a adelantos y descuentos.

“Recibimos denuncias de docentes que cobraron menos, de otros que no tienen aumentos, no llegan a descifrar lo que cobran. Incluso, se han realizado descuentos a educadores por paros que no han realizado”, dijo por su parte de la titular de FEB, Mirta Petrocini.

En tanto, desde el Gobierno señalaron que los docentes cobraron el quinto adelanto a cuenta de paritaria decretado por Vidal, que acumula un 15% acumulado en lo que va del año con el objetivo de que los docentes no pierdan contra la inflación y mantengan el poder adquisitivo. (DIB) MCH