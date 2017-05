El Gobierno condiciona la ayuda a SanCor

En medio de las protestas de los trabajadores por la falta de pago de sus salarios, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, sostuvo que el Gobierno aprobó el crédito para descomprimir el problema” pero advirtió que antes de girarle el dinero a la compañía, necesitan “saber cómo se hará para que la empresa sobreviva”.

“No estamos pidiendo que echen gente, ni que bajen salario sino que se baje un aporte que hace el sector empresario, que está en condiciones dificilísimas, que va al sindicato”, apuntó tanto en diálogo con Radio Mitre y Continental. Y completó: “Poner recursos en una empresa, sabiendo que no estamos resolviendo las cuestiones de fondo de la industria, nos estaría llevando a cometer los mismos errores del pasado”.

Para el funcionario, el pedido del Gobierno “está mucho más relacionado con la racionalidad que con preservar lo que tienen algunos sindicatos, que son privilegios” e insistió en que tienen “aprobado el crédito”, pero quieren otorgarlo “de forma responsable”, consignó el portal del diario El Cronista.

n “Prioridad”

Por otra parte, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, también se refirió al conflicto y aseguró que “sanear” la empresa SanCor “es una prioridad” para el Ejecutivo nacional, aunque advirtió que las “soluciones” que se analizan “requieren de cierta sustentabilidad” porque, de otra forma, se estaría “poniendo recursos en algo que después no se va a poder sostener”.

Triaca recordó que la empresa láctea viene “desde hace mucho tiempo con problemas financieros” y destacó que el gobierno de Mauricio Macri “el año pasado fondeó a la empresa con más de 250 millones de pesos” para que pudiera hacer frente a la “deuda muy elevada que tiene”.

En diálogo con radio Continental, el ministro ratificó que “entre todos, tanto desde el Gobierno nacional, la propia Cooperativa y el sindicato” se están buscando soluciones “para sacar a la compañía láctea de la crisis que enfrenta.

“Tenemos que ser conscientes de que esas soluciones requieren de cierta sustentabilidad porque si esa sustentabilidad no está, estamos poniendo recursos en algo que después no lo vamos a poder sostener”, finalizó.