El gasista aseguró que inhabilitó una estufa y dejó ventilando el lugar

El gasista, cuya situación procesal aún no se definió, contó que la vicedirectora, Sandra Calamano (una de las víctimas) lo llamó ayer por la mañana porque sentía un fuerte olor, y le adelantó que iba a suspender las clases. “Al minuto fue la explosión”, aseguró.

Como informó ayer DIB, la tarde anterior a la tragedia el profesional había sido enviado por el Consejo Escolar a raíz de las reiteradas quejas de la vicedirectora, por un fuerte olor a gas. Trabajó hasta las 19:30 y, según su relato, dejó la habitación ventilando. Al día siguiente, la directiva ingresó junto con el auxiliar Rubén Rodríguez, como todos los días, 20 minutos antes que los estudiantes. Cinco minutos después, una violenta explosión generada en la sala de profesores provocó la muerte de los dos.

Esa mañana, según el gasista, “a las 8.06 cuando la vicedirectora llamó, me dijo su intención era suspender las clases. Íbamos a pasar a las 9. Al minuto fue la explosión”.

Según la declaración, realizada en sede judicial, durante el arreglo del miércoles por la tarde no detectaron fugas en la estufa que había en la sala, de la que se creía que provenía el escape.

“Había una conexión en T e irregular. La conexión daba en uno de sus extremos a la estufa y en otro al anafe”, detalló Recovene, al tiempo que explicó que “cuando nos fuimos, dejamos inutilizada esa estufa, le sacamos la manija y dejamos aireando el lugar con ventilador y una ventana abierta”. Además, recordó que un mes antes, uno de sus empleados “anuló la boca del anafe”. Según las primeras perillas, tras la explosión los bomberos detectaron que ese artefacto tenía una perilla abierta, pero no se pudo constatar si desde allí provenía la fuga.

El profesional aseguró que fue contratado por el Consejo Escolar de Moreno (intervenido desde octubre por la Dirección General de Cultura y Educación), pero no pudo entregar ningún comprobante que diera cuenta del vínculo. Además, aclaró que se le encargó “hacer mantenimiento de estufas, no de las cañerías”. Este punto puede ser central, puesto que las pericias intentarán determinar dónde se produjo la falla que generó la explosión. “Hicimos prueba jabonosa sobre la estufa y no detectamos fuga”, declaró. (DIB) JG