“El gabinete ha estado y está a disposición de los concejales”

El presidente del bloque de Cambiemos, Alfredo Zambiasio, salió ayer al cruce de las declaraciones de su par de Unidad Ciudadana, Pablo Larrosa, quien cuestionó el accionar del director de Protección Ciudadana, Martín Serantes, en el marco de la polémica desatada tras los últimos episodios de violencia contra inspectores de tránsito.

En la nota que remitió a La Opinión, Zambiasio enumera una serie de “aclaraciones: Nuestro bloque (Cambiemos) votó favorablemente todos y cada uno de los pedidos de informes presentados por la oposición en el Concejo Deliberante, en los últimos dos años. Se trata de una política de nuestro bloque de facilitar el acceso a la información al concejal que así lo requiera, por la sencilla razón que nada tenemos para ocultar. Las actas de sesiones, que son públicas, dan fe de lo que aquí asevero. Cada vez que un funcionario del gabinete municipal ha sido invitado a concurrir a las reuniones de las diferentes comisiones, sea por iniciativa de la oposición o por la nuestra, han concurrido en la totalidad de los casos. Así, han asistido el Dr. Juan Simón Pérez, el Dr. Gustavo Marchabalo, el Cr. Pablo Silvani, el Dr. Raúl Orellana, la Dra. Nora Grinberg, la Lic. Ana P. Motrel, la Lic. Clarisa Fabris, el Ing. Miguel Bulián, el Ing. Adhemar Enrietti, el Prof. Sergio Barbas, el Ing. Federico García, el Sr. Marcelo Lezcano, etc. De ello dan fe también los Libros de Actas que se labran en cada Comisión y que pueden ser consultados por quien lo desee. Jamás, en estos dos años, un funcionario municipal se negó a concurrir al Concejo.

Si bien es cierto, y no me cuesta admitirlo, que en ocasiones el Departamento Ejecutivo se ha demorado en contestar pedidos de informes, también al presente y sin temor a equivocarme, afirmo que en la gran mayoría de los casos las respuestas llegaron y fueron puestas a disposición de la totalidad de los concejales para su evaluación. Es por lo así sintetizado que, más allá de compartir la preocupación del concejal Larrosa por la integridad física de nuestros inspectores de Contralor, no puedo dejar pasar por alto aquello que, desde la visión de nuestro bloque, constituye el aspecto primordial del episodio ocurrido el día martes 14, en el que una de las empleadas municipales fuera agredida por el simple hecho de estar cumpliendo con su labor: en primer término condenar con la más absoluta firmeza la cobarde agresión de la que fuera víctima la inspectora municipal, máxime que el agresor fue un adulto y de sexo masculino, lo que agrava el hecho por tratarse de una inadmisible violencia de género, aspecto que parece no ser tenido en cuenta por el concejal Larrosa en sus apreciaciones.

Y luego, rescatar la constante tarea que realiza el personal municipal, muchas veces con ayuda policial, para tratar de desbaratar la acción de los desaprensivos de siempre que circulan con sus motos con escapes modificados, alterando con sus ruidos la paz de nuestros vecinos. Otra de las cuestiones que a mi colega opositor parece no preocuparle en demasía condenar.

n Respetuoso disenso

En síntesis, y en el marco de respetuoso disenso que solemos tener con Pablo Larrosa, simplemente quiero poner énfasis en el hecho no menor que la totalidad del gabinete municipal ha estado y está a disposición de los concejales.

Ninguno de los 18 ediles en ejercicio podemos decir, sin faltar a la verdad, que tal o cual funcionario no responde a los reclamos o inquietudes que se les plantean. Luego, queda a consideración de cada uno merituar si la respuesta que recibe le resulta satisfactoria o no, ello en el sustento de una democracia plural que es nuestra obligación enriquecer, pero siempre basada en el respeto a la ley y sin apelar a visiones parciales que no se corresponden con la realidad de los hechos”.