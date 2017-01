El futuro incierto

Como la etimología de la palabra lo indica (alivia pero no cura) , se trata de un respiro en medio de una situación asfixiante para cientos de productores, sus familias y quienes de ellos dependen.

No es fácil para quienes no han participado del doloroso trance de la destrucción, justipreciar sus alcances. No se trata sólo de alambrados e instalaciones reducidos a cenizas, o de campos cubiertos por las inundaciones que tardarán mucho en recobrar su potencial productivo aún cuando las aguas se hayan retirado. Se trata del profundo socavamiento del ánimo en quienes trabajaron tanto para ahora perder mucho. En el caso de los que transitan los últimos tramos de la vida útil porque piensan que ya no hay tiempo para volver a empezar la pequeña o gran aventura a la que se lanzaron en los años mozos. En el de los jóvenes, las formas de vida que apuntan a rehuir el sacrificio y buscar la comodidad hasta caer en el hedonismo, los pueden llevar, como el canto de las sirenas, a abandonar la partida y rumbear hacia el atractivo urbano.

El peligro que se cierne detrás del agua y del fuego, enfoca hacia el despoblamiento –más todavía- del campo. Hace décadas que nuestro país se inclina hacia una poco saludable concentración de la población que conduce a los hacinamientos habitacionales que anillan las urbes. Gente que llega falta de capacidad para insertarse en la vida citadina donde las fuentes de trabajo genuinas no abundan, y sí sus correlatos de desocupación y pobreza con todo lo que de esa dupla deriva. Además de estas necesarias prórrogas, es imperativo que se desarrollen políticas de Estado sustentables que coadyuven a que el campesinado se aferre a la tierra para alcanzar la categoría de país armónico.