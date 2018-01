El fútbol local empieza a definir entrenadores

Sin fútbol oficial en el verano ya que ninguno de los equipos de la Liga Trenquelauquense participará del próximo Federal “C”, las novedades en el ámbito local se centran en la conformación de los cuerpos técnicos y planteles de cara a la competencia doméstica. En ese sentido, hay algunos clubes que ya confirmaron a sus entrenadores, mientras que otros siguen en tratativas y algunos prefirieron darle continuidad a los que estuvieron a cargo en la temporada pasada.

Los que seguirán al mando de la primera división de sus respectivos clubes serán Julián Heras, en Argentino, y Enrique “Quique” Barella, en Las Guasquitas. En el resto podría haber cambios o restan confirmaciones.

N Nombres conocidos

Hay varios clubes que ya confirmaron a sus entrenadores para la siguiente temporada y no son precisamente los que estuvieron dirigiendo a lo largo del 2017. Y se puede decir es que todos están muy vinculados al fútbol local.

Uno de los regresos más resonantes para este año es el de Carlos “Cacho” Ríos, que tendrá el desafío de dirigir a Monumental. El “Canario” ya no tendrá a Fernando Olivares y será el histórico Ríos el que busque llevar al equipo del “Barrio de los Jardines” a lo más alto.

Por otro lado, el que regresa a su casa es Jorge Cavalieri. Tras un año de descanso, volverá a dirigir a Ferro, al que supo guiar a los títulos del Intermedio y el Clausura en 2016, cayendo en la final del año ante Monumental.

Atlético Trenque Lauquen no tuvo un buen 2017 y hubo cambio de entrenadores en el medio. Inició Martín Montes, pero los malos resultados lo alejaron del cargo y Juan García continuó por el resto del torneo. Sin embargo, para el 2018 el que estará a cargo del primer equipo será Jorge Orosco con la intención de que el “Indio” sea nuevamente protagonista y las jóvenes promesas de las inferiores puedan sumar más minutos en primera.

N Debut

Por otro lado, el Club Progreso será la gran novedad en la temporada 2018, ocupando la plaza que dejó vacante Sarmiento. Y en cuanto a lo futbolístico, ya está confirmado Laureano Testardini como entrenador de primera división.

El último ciclo de Testardini dirigiendo en el fútbol local fue en 2016, cuando comandaba a Atlético Trenque Lauquen.

N Sin confirmación

En tanto que todavía no hay confirmación oficial en Barrio Alegre, Giat y los dos equipos de Pellegrini. En el “Celeste” tienen que determinar la continuidad de Néstor Vega, quien viene ocupando el cargo de DT en los últimos años.

Mientras que en Giat, que hizo una gran campaña el año pasado conquistando el título de la Liguilla, todavía no está definido si seguirá Fabricio Sardi.

En Pellegrini, hay un panorama similar, ya que ninguno de los dos equipos ha confirmado a su entrenador. El caso de Huracán, campeón oficial del 2017, y Ezequiel Vilchez estaba ligado a que Daniel Moralejo ya no seguía como presidente de la institución, persona que le había dado un gran respaldo al entrenador. Sin embargo, aunque en un principio parecía que continuaba, puede ocurrir que esa decisión se modifique. Según informaron desde el “Globo”, en el transcurso de esta semana quedará definido el entrenador de la primera división, una decisión que tomará la nueva comisión, que es presidida por Julio Castro.

Mientras que en Atlético Pellegrini tampoco está confirmado quién será el entrenador este año, recordándose que durante el 2017 la primera división estuvo a cargo de Luis María Bruno.