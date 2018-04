El fin de semana llega a Tres Lomas el programa cultural “AcercArte”

Así lo informaron en la mañana de hoy el Intendente Municipal; Roberto Álvarez y la Directora de Cultura y DDHH; Susana Cavallero mediante una conferencia de prensa realizada en el paseo cultural “La Estación.”

En el comienzo del encuentro con los medios, el Jefe Comunal recordó que …”en enero último nos acercamos con Susana (Cavallero), Daniela (Ferretti) y con Claudio (Adema), al Ministerio de Cultura de la provincia y le manifestamos al Ministro nuestra intención de recibir en el distrito este programa que ya ha recorrido algunos distrito de la zona. Nos propuso como fechas tentativas abril o mayo y algunos días después recibimos la confirmación de la fecha y el comienzo de todos los trabajos previos que permitirán que el próximo fin de semana los treslomenses podamos disfrutar de una propuesta tan amplia en materia cultural”…

Álvarez aprovechó el inicio de la conferencia de prensa para pedir disculpas a los vecinos de la comunidad, por los inconvenientes que el armado de las estructuras pudiera ocasionar. Al respecto aseveró que …”a partir de mañana (martes), comenzarán a llegar los camiones con todas las estructuras necesarias para el despliegue de las actividades. Carpas, escenarios, puestos, etc. Y comenzarán a armarse los distintos espacios que serán utilizados. El radio de acción del programa será el Anfiteatro Municipal, la plaza “Marcaida” y las calles adyacentes a esta. Por lo que quiero, por adelantado, pedirles a los vecinos que sepan disculpar las molestias que ocasionará el corte total o parcial de algunas calles de la ciudad o cualquier otro inconveniente que pueda llegar a producir el armado las estructuras”… – para terminar invitando a los vecinos a disfrutar del evento.

Por su parte, la Directora de Cultura y Derechos Humanos; Susana Cavallero dio un amplio pantallazo de las actividades que forman parte del programa.

Sábado 21 de Abril

15 hs: Cine móvil – “Mi villano favorito”

Cine 360 – “Viaje salvaje a la tierra”

15.45 hs: Biblioteca – “Los sueños a los pies de la cama”

16 hs: Cine 360 – “Fronteras del universo”

16.30 hs: Infantiles – “Los Tutú”

17.15 hs: Cine móvil – “Mamá se fue de viaje”

Cine 360 – “Viajeros del universo”

17.45 hs: Biblioteca – “¿Qué leen los escritores?” Charla con Esteban Lerardo

18 hs: Cine 360 – “Pink Floyd – The Wall”

18.45 hs: Cine 360 – “Universo Cerati”

19.15 hs: Stand Up – “Mago Adrián Guerra”

20 hs: Música – “Juanse & the band”

21.30 hs: Teatro – “La denuncia, una comedia del arte criolla”

Domingo 22 de Abril

15 hs: Cine 360 – “Viaje salvaje a la tierra”

Cine móvil – “Emoji, la película”

15.45 hs: Biblioteca – “Los libroyasos”, espectáculo infantil

16 hs: Cine 360 – “Fronteras del universo”

16.30 hs: Infantiles – “Tito y Coloso”

17.15 hs: Cine móvil – “Temporada de caza”

Cine 360 – “Viajeros del universo”

17.45 hs: Biblioteca – “¿Qué leen los actores?” Charla con Rodolfo Ranni

18 hs: Cine 360 – “Pink Floyd – The Wall”

18.45 hs: Cine 360 – “Universo Cerati”

19.15 hs: Stand Up – “Guillermo Selci”

20 hs: Música – “Los Caligaris”

21.30 hs: Teatro – “Aeroplanos”

Presentación del Programa Cultural “Barlovento”

También se dio a conocer en la conferencia de prensa la participación de nuestro distrito en el programa cultural “Barlovento” por quinto año consecutivo.

La inscripción estará abierta durante todo el mes de mayo para todos aquellos adultos mayores de 55 años que deseen participar en las diferentes disciplinas que se ofrecen.