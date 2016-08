El FBC Argentino ganó en un nuevo inicio

Comenzó a jugarse el Torneo Clausura 2016 del Fútbol Senior organizado por la Liga Trenquelauquense, y el campeón del anterior certamen, el FBC Argentino, dio su primer paso con un notorio triunfo por 5 a 0 como visitante frente a Deportivo de 30 de Agosto.

Cabe destacar que este certamen se está jugando en tres zonas, habiéndose modificado el sistema de juego respecto a la competencia que se cerró hace unas semanas.

En tanto, además de darse el mencionado triunfo “decano”, ayer por la mañana Barrio norte y Atlético Rivadavia empataron 1 a 1 en uno de los clásicos de América, donde hizo de local el “Trula”; además Independiente, el otro equipo rivadaviense en la competencia, empató 1 a 1 de local frente a Atlético Trenque Lauquen; Ferro Carril Oeste de Trenque Lauquen fue otro de los que goleó, en su caso jugando de local ante Sarmiento y con un 6 a 2 final; Racing igualó con Barrio Alegre 1 a 1 en Fortín Olavarría; también con ese resultado terminaron Giat y Las Guasquitas, que se vieron las caras en Berutti; y otro empate en 1 se dio entre Cecil A. Roberts y Ferro de Tres Lomas, que jugaron en Salliqueló; mientras que Tres Llantas le ganó 5 a 3 a Monumental.

n La próxima

En la segunda fecha, el venidero fin de semana, jugarán: Atlético Trenque Lauquen vs. Sarmiento, Atlético Rivadavia vs. Independiente, Ferro Carril Oeste vs. Barrio Norte, Las Guasquitas vs. Tres Llantas, Barrio Alegre vs. Giat, el FBC Argentino vs. Monumental, Ferro de Tres Lomas vs. Deportivo Argentino y Racing de Fortín Olavarria vs. Cecil A. Roberts.