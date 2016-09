El FBC Argentino fue el último clasificado a semifinales

Sobre la hora, el “Decano” encontró la igualdad ante Las Guasquitas y con ese resultado logró acceder la instancia decisiva del Torneo Clausura. Giat y Atlético ganaron sus respectivos encuentros pero no les alcanzó y ya no tendrán fútbol hasta el año que viene. Ferro y Argentino jugarán una semi, la otra será entre Las Guasquitas y Monumental.

Se terminó la fase clasificatoria del Torneo Clausura y ya están los cuatro semifinalistas del campeonato que irán por el título. En la quinta fecha quedaba por resolver un solo lugar y esa plaza fue el FBC Argentino, que tras un empate agónico ante Las Guasquitas, pudo avanzar. El “Decano” clasificó segundo de la zona “B” y la semana que viene se medirá ante Ferro en una nueva edición del clásico local, partido que se disputará en el terreno del “Verde”, ya que logró el primer puesto en la zona “A”. Por su parte, Las Guasquitas, líder en la “B”, recibirá a Monumental que finalizó segundo en la “A”.

Giat y Atlético Trenque Lauquen sumaron la misma cantidad de puntos que Argentino en la zona “B”, pero por los resultados de los partidos entre sí, quedaron eliminados y ya no tendrán actividad hasta el año que viene. Lo mismo para Huracán y para Barrio Alegre que perdieron en la jornada de ayer.

n Argentino, con lo justo

El “Decano” llegaba a la última fecha de la etapa clasificatoria con una mínima ventaja por sobre el resto de los equipos de su grupo y eso terminó siendo clave en la definición final. Ya que con un empate pudo quedarse con el último boleto disponible tras haber quedado con los mismos puntos que Giat y Atlético Trenque Lauquen, pero además tenía a su favor los resultados entre sí en el Clausura, motivo por el cual se definió su clasificación.

Sin embargo, tuvo que transpirar mucho el elenco de Walter Herrera para lograr el objetivo, algo que recién alcanzó en los minutos finales del partido.

En la primera mitad, Las Guasquitas tuvo la primera situación clara en una corrida de Leonel Palomeque, quién le ganó al defensor en su carrera al arco pero falló en la definición ante Bianchi, el arquero local.

La respuesta del dueño de casa no tardó en llegar, Sayago remató fuerte al primer palo y David Ortiz dio un rebote hacia el centro del área. Con el arco libre, Matías Sottosanto no pudo definir bien y la pelota dio en un defensor que estaba parado sobre la línea del arco.

Ya en el primer tiempo se empezaban a destacar Franco Casado en el conjunto de Argentino y Emanuel Dallachiesa en la visita, dos jugadores que serían claves en la resolución del partido en la segunda mitad.

A los 19 minutos del complemento llegó la apertura del marcador. Tras un tiro libre ejecutado por Mariano Barella, el defensor Dallachiesa la cabeceó al segundo palo y encontró el primer tanto de la tarde.

A partir de ahí, Argentino salió decidido a buscar el empate y se volvió protagonista en el juego. Herrera se la jugó y puso en cancha a Murphy, César González y Juan Manuel Martín. A los 23 minutos del segundo tiempo, el árbitro Mario García vio una mano dentro del área de Las Guasquitas y cobró penal. El línea lo llamó para modificar el fallo pero García lo ratificó. Y Luciano Sayago se hizo cargo de ejecutarlo, pero su remate fuerte abajo del palo derecho, fue contenido por el arquero Ortiz.

Cuando faltaban ocho minutos para el final, el local elaboró una buena jugada por derecha, enviaron un centro al área y Casado cabeceó la pelota al ángulo. En una estirada increíble, Ortíz la desvió pero tras un rebote en el travesaño el balón cayó servido para Matías Sottosanto que no perdonó. Con ese gol, Argentino logró clasificarse a las semifinales del Torneo Clausura.

n La fecha

Por la zona “A”, en la que ya estaban clasificados Ferro y Monumental, hubo resultados dispares para los semifinalistas. Por un lado, el “Verde” visitó a Barrio Alegre y se impuso por 2 a 0. El primer gol del partido lo marcó Francisco Cabrera con un remate potente desde afuera. Mientras que el segundo, también llegó de la mano de un defensor de Ferro, ya que fue Maximiliano Godoy quién convirtió en la tarde de ayer. En Barrio Alegre hay que destacar que a los 33 minutos del complemento, Ariel Polenta tuvo la oportunidad de descontar mediante un penal, pero el disparo fue atajado por Damián Azurabarrena. Los dirigidos por Jorge Cavalieri esperarán por Argentino en el clásico de la próxima semana ya en instancia de semifinales.

Por su parte, Monumental jugó el encuentro interzonal de la fecha ante Giat en Berutti. El “Canario” ya estaba clasificado pero buscaba el primer puesto, sin embargo se encontró con un equipo local que le hizo sentir la obligación de sumar los tres puntos. Con dos tantos de penal, Giat se impuso por 2 a 1 ante Monumental, que había logrado la igualdad transitoria mediante un tanto de Damián Rostagno.

En Pellegrini, Huracán y Atlético Trenque Lauquen se jugaban la clasificación, pero finalmente no se le pudo dar a ninguno de los dos. El encuentro terminó en favor de los trenquelauquenses por 3 a 1 con tantos de Alejandro Márquez, en dos ocasiones, y Claudio Balerdi. Para el “Globo” había descontado Bruno Buyatti.

n Las semifinales

El próximo fin de semana se jugarán las semifinales de la siguiente manera: Ferro vs. FBC Argentino y Las Guasquitas vs. Monumental. El resto de los equipos ya no tendrá actividad hasta la temporada 2017.