El fallo de la Corte autorizó el aumento de la luz pero no resuelve la cuestión de fondo

Desde la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor se refirieron a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar los amparos que dejaban sin efecto los aumentos en las tarifas eléctricas dispuestos por el Ministerio de Energía y destacaron que dicho dictamen no significa un aval al tarifazo ya que no resuelve la cuestión de fondo.

Al respecto informaron que “el dictamen del máximo tribunal expresa que los actores que hicieron la presentación judicial carecen de legitimidad por lo cual los aumentos vuelven a estar vigentes hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”.

Por su parte desde la Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen señalaron que con la decisión de la Corte quedó vigente la resolución 22/16 del Ministerio de Energía que autoriza los aumentos por lo cual en la próxima factura se aplicará el cuadro tarifario pleno. Y eso representa un aumento de alrededor de un 130 por ciento”

n No es un aval

Desde la Oficina de Defensa del Consumidor de Trenque Lauquen señalaron que el fallo de la Corte no significa un aval a los aumentos en la tarifa de electricidad sino que el dictamen señala que los actores que hicieron la presentación judicial carecen de legitimidad por lo cual los aumentos vuelven a estar vigentes hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo.

Al respecto se remarcó que “la Corte no avaló el aumento en la tarifa de luz (como informan los medios) sino que dictaminó la falta de legitimación de los actores que realizaron la presentación judicial, por ello no se resolvió la cuestión de fondo y en conclusión los aumentos vuelven a estar vigentes”.

En este sentido explicaron que “el presentante no fue el Defensor del Pueblo (por mandato agotado), sino el Secretario General, el cual carece de legitimación para actuar colectivamente, debería nombrarse un Defensor, y ahí si podría ejercerse dicha representación”.

n Tarifas

Por su parte desde la CETL explicaron cómo queda la situación tarifaria luego del fallo de la Corte Suprema y señalaron que “en las últimas facturas se aplicó algo que se llama diferencial por costo mayorista y es decir que se aplicó el aumento que se viene tratando desde hace meses pero con un descuento basado en la compra mayorista de energía eléctrica”.

Y agregaron que “para evitar cobrar algo que no corresponde lo que se hizo fue trasladar al usuario el descuento que se recibe por la compra de la Cooperativa denominado Diferencial por Costo Mayorista de Abastecimiento (DCM). Y esto se aplicó en la facturación anterior y que tras el fallo de la Corte no se aplicará en la próxima factura”.

En este sentido indicaron que “con la decisión de la Corte quedó vigente la resolución 22/16 del Ministerio de Energía que autoriza los aumentos por lo cual en la próxima factura se aplicará el cuadro tarifario pleno. Y eso representa un aumento de alrededor de un 130 por ciento”.

n Facturación

Asimismo desde la CETL se refirieron a la posible complicación que el fallo podría representar a la hora de facturar con el nuevo cuadro tarifario las boletas correspondientes al mes de septiembre y aclararon que a diferencia de lo que sucedió en meses anteriores en los cuales los frenos judiciales al tarifazo obligaron en varias oportunidades a emitir nuevas boletas en esta oportunidad no vamos a tener ese inconveniente porque tenemos prácticamente todo este mes para facturar los consumos tanto de residenciales como de grandes usuarios”, señalando que dicha operación se llevará a cabo a partir del 15 (residenciales) y el 20 (grandes usuarios) de cada mes.

Y agregaron que “tampoco vamos a tener inconveniente con el vencimiento que generalmente se ubica entre el 10 y el 12 de cada mes pero que debido a las idas y vueltas que se dieron en los últimos meses en algún período estos los plazos tuvieron que ser modificados”.

n El fallo

Vale recordar que el pasado martes la Corte aprobó el aumento de la luz en la provincia de Buenos Aires y le dio aire al Gobierno para convocar a una audiencia por la tarifa eléctrica.

En el fallo unánime el máximo tribunal decidió dejar sin efecto la medida cautelar de la cámara de La Plata que impedía a las eléctricas cobrar la suba tarifaria.

Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz firmaron en coincidencia y dictaminaron que la causa vuelva al juzgado platense del juez Luis Arias por fallas procesales

La cautelar hacía lugar al pedido de los diputados bonaerenses del Frente para la Victoria Walter Abarca y Evangelina Ramírez, la Defensoría del Pueblo provincial, el Partido Justicialista y el Club social y Deportivo “12 de octubre”. Antes de llegar a la Corte Suprema, el caso pasó por la Cámara Federal de La Plata.

Además antes de conocido el fallo de la Corte, la Procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó en contra del aumento y señaló que el Gobierno tendría que haber convocado a audiencias públicas previas.