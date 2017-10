El “Expreso” ganó y se metió en semifinales de la Liguilla

En cancha de Barrio Alegre un triunfo dejó a dos equipos clasificados a las semifinales de la Liguilla de la primera división de la Liga Trenquelauquense de Fútbol. Es que en suelo del “Celeste” se cerró la cuarta fecha de este certamen con el partido pendiente entre Atlético Trenque Lauquen, que juega de local en ese campo, y el visitante Atlético Pellegrini, que ganó 1 a 0 y además de clasificarse ayudó a Giat de Beruti a hacerlo.

En la previa era un partido con muchas variantes finales, ya que eran varios los protagonistas pendientes de la definición. Lo cierto es que Atlético Pellegrini le ganó a los del Parque y con ese final logró clasificar a semifinales. Pero además el resultado favoreció también a Giat, que se aseguró un lugar en semis.

Para Atlético Pellegrini el triunfo fue merecido ya que buscó todo el partido anotar. Pero recién lo logró en el complemento, a los 36′, con una contra efectiva que terminó cerrando Diego Tossini con un remate certero.

El “Expreso” vio facilitado su trabajo con la expulsión de Benjamín Orosco, a los 30 de la primera etapa. Aunque a pesar de esto fue bueno el trabajo del “Indio”, que con un jugador menos le plantó resistencia a los pellegrinenses.

De esta forma, por la zona “B” Atlético Pellegrini se metió en semifinales ya que alcanzó 10 unidades y Giat quedó segundo con 9 puntos, también clasificado, debido a que Atlético Trenque Lauquen está con 6 y, aunque puede llegar a los 9, no lograría clasificar porque perdió su partido ante los de Beruti.

n Tercera

Por otro lado, en tercera división se dio un triunfo de Atlético Pellegrini por la mínima diferencia que fue importante ya que el “Expreso” ahora está en zona de clasificación a semifinales por la zona “B”.

El grupo está siendo liderado por Ferro Carril Oeste, con 9 puntos, Atlético Pellegrini es segundo con 7 y tercero marcha Barrio Alegre con 5 puntos, al igual que Giat, y sin unidades cierra Atlético Trenque Lauquen.

n Próxima fecha

La quinta fecha se jugará dentro de 15 días, ya que el próximo fin de semana no habrá fútbol por las elecciones. En tanto, en el último capítulo de la fase regular, por la Zona “A” chocarán Argentino vs. Sarmiento y Monumental vs. Huracán; por la Zona “B”, Atlético Pellegrini vs. Barrio Alegre y Ferro Carril Oeste vs. Atlético Trenque Lauquen; y en el duelo interzonal, Las Guasquitas vs. Giat.