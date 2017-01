El estado de la Ruta Nacional 33 en varios de sus tramos es cada vez más preocupante

La Ruta Nacional 33, que une la Ruta Nacional 3 en la ciudad de Bahía Blanca con la Avenida de Circunvalación de Rosario, en la provincia de Santa Fe, a lo largo de 795 kilómetros, y que es uno de los principales trazados de nuestra región se ha convertido en motivo de mucha preocupación para vecinos de Trenque Lauquen y muchas otras localidades por el mal estado que presenta en diferentes tramos y la gran cantidad de accidentes que se producen en ella.

En este marco se han llevado adelante diferentes peticiones desde el ámbito político, no sólo de Trenque Lauquen, sino de otros distritos que atraviesa la ruta con el fin de que mejore el estado de la vía de comunicación, destacándose que en el plano local a fines de febrero el bloque de Unidos por Trenque Lauquen envió una carta a la Dirección Nacional de Vialidad con sede en Bahía Blanca solicitando la urgente reparación de la Ruta 33, pedido por el cual esta semana ingresó una respuesta al Concejo Deliberante en la cual se hace referencia a trabajos a realizarse en dos tramos comprendidos entre Bahía Blanca y Trenque Lauquen.

El edil Jorge Jordán había explicado en aquel momento que la idea era que en caso de que el organismo no pueda dar respuesta se solicite “la autorización para que la reparación la lleve a cabo el Municipio”. En tanto, la respuesta, firmada por el Ing. Gustavo Pérez, jefe de la División de Obras de la Dirección Nacional Vial Bahía Blanca, y el Ing. Gustavo César Torres, jefe del 19º Departamento de la ya mencionada institución, señala que “se encuentran firmados dos contratos por el sistema C.Re.Ma. que abarcan, uno (malla 237) desde Bahía Blanca hasta el kilómetro 162, a cargo de la UTE – José J. Chediack SA – Homaq SA, y otro (malla 238) desde el kilómetro 162 hasta el 320 (Emp. RN 5) a cargo de la UTE – Fontana Nicastro SA – Maquival SA – Ingeniería y Arquitectura SRL”. Además se señaló que las contratistas actualmente se encuentran abocadas a la elaboración de los proyectos ejecutivos definitivos, y que el inicio de las obras está previsto para el segundo semestre de este año.

Por otro lado, más en detalle, se explicó que se implementan sistemas de contrato de cinco años, para la ejecución de obras en la calzada durante los primeros dos y la realización de tareas de mantenimiento en los restantes tres.

También se indicó que en ambas mallas la idea es efectuar bacheos previos y “posteriormente repavimentar casi la totalidad de la longitud del tramo, en distintos espesores de carpetas asfálticas”. Y se añadió que paralelamente las contratistas efectuarán tareas de mantenimiento marginal, como corte de malezas y mejoramiento de banquinas y señales, entre otras.

Aunque de todas formas, desde la Dirección Nacional Vial se destacó que “hasta tanto se aprueben los proyectos ejecutivos mencionados, se continúa trabajando en el mantenimiento de la ruta, efectuando bacheos sobre la calzada, mantenimiento de banquinas, etc.”, adjuntándose fotografías, aunque parece que dichas tareas no han conformado al importante número de vecinos de nuestra región que desde hace un considerable tiempo manifiestan distintas inquietudes por el estado de la Ruta 33.

n Accidentes

Y particularmente durante las últimas semanas ha sido llamativo el número de accidentes registrados en el ámbito zonal de la Ruta 33, entre ellos uno en el que participaron dos camiones en cercanías a Casbas; otro, a fines de mayo, cuando una camioneta volcó a pocos metros del acceso a América; uno más este miércoles en el kilómetro 167, donde volcó un camión cerealero; y el siniestro fatal, el 16 de junio, en el que falleció una mujer de 61 años por un choque frontal entre una camioneta y un auto a la altura del kilómetro 369. En tanto, la lista de este año también incluye el vuelco cerca de Villegas de un auto con tres ocupantes que debieron ser trasladados al hospital de esa ciudad a principios de enero y un choque de frente en la misma zona entre un auto y una camioneta en el que murió un hombre oriundo de Córdoba.

Pero a estos lamentables eventos se les suman otros, también ocurridos en los últimos días, que involucran más vuelcos, despistes y choques en los tramos entre Bahía Blanca y Tornquinst, por un lado, y al norte del partido de Villegas por otro, destacándose un choque en cadena en el kilómetro 86, el 16 de junio; un choque frontal a 10 kilómetros de Cañada Seca con lesionados graves, el 21 de junio, y una colisión entre tres camiones cerca de Rufino, a fines de mayo.

n Otros pedidos

Así, con este panorama debe destacarse que no solamente desde el ámbito político local se han pedido mejoras en la Ruta 33, pues según se indicó en el sitio web noticiastornquist.com.ar, en el Concejo Deliberante de Tornquinst se impulsa también el pedido por una urgente reparación de la Ruta 33, considerándose “el mal estado en que se encuentra”, particularmente el tramo comprendido entre Bahía Blanca y Saavedra.

Por otro lado, también se ha hecho notar en varias oportunidades el mal presente del tramo entre Villegas y Rufino (Santa Fe), destacándose que la semana pasada vecinos de Santa Regina y Cañada Seca plasmaron una manifestación por esta cuestión en la misma ruta.

Mientras que, como ya se dijo, en el plano trenquelauquense el concejal Jorge Jordán asegura que se trata de dar solución a una necesidad de los conductores “que cada día arriesgan su vida y patrimonio en la ruta”. “Pedimos un bacheo porque se está matando la gente”, señaló ayer el edil a La Opinión, para luego detallar que “además de los muchos pozos de varios centímetros, hay cero luz en el Cruce de Siete Primos y la demarcación de la ruta es un desastre, así se rompen los vehículos y se dan los accidentes, algo por lo que la gente se está quejando”.

Además Jordan comentó que habló sobre el tema con legisladores del ámbito nacional y provincial que le marcaron que hay futuras obras proyectadas para la ruta que ya están licitadas, aunque destacó que “hasta tanto se hagan esas obras se solicita un bacheo urgente, porque, entre otras cosas, se está sacando la cosecha y se mueven el transporte de pasajeros y las ambulancias, con lo difícil que se puede poner llevar a alguien con un problema de salud en esas circunstancias”. “Se pide que se haga un bacheo urgente, y si no es Vialidad que lo haga el Municipio. En su momento, durante la gestión de (Raúl) Feito, se pidió autorización para eso y la dieron, de modo que ahora no creo que tampoco haya problemas”, culminó el edil, quien apunta a una serie de arreglos en el corto plazo.