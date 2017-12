El Ensamble Juvenil de Cuerdas realiza su “Concierto navideño”

Será en la capilla San Martín de Porres ubicada en el barrio “Indio Trompa”. La entrada será un alimento no perecedero.

El próximo domingo a las 21 el Ensamble Juvenil de Cuerdas desarrollará un Concierto Navideño en la capilla San Martín de Porres, ubicada en el barrio Indio Trompa. El mismo será a beneficio de este templo donde, todos sábados se brinda la copa de leche a unos 40 chicos de esta barriada. Por esta razón, la entrada será un alimento no perecedero, preferentemente cacao y galletitas.

El músico Fernando Angulo, integrante de esta agrupación (también conformada por los jóvenes Lucía Corzo, Emilse Olazábal, Lucrecia Pereyra y Francisco Pagella) contó a La Opinión cómo será la noche musical organizada para el próximo domingo. “Este será el último concierto del año y, para esta ocasión, preparamos un repertorio que incluye, por un lado, la música clásica que interpretamos siempre de compositores como Vivaldi, Mozart, entre otros, y ahora le hemos agregado la parte de los villancicos porque estamos cerca de Navidad. Así que ya venimos hace unos meses preparando este concierto después de varias actuaciones que hemos hecho durante todo este año. Este es la última, después descansaremos un tiempo y, en el mes de febrero, viajaremos a Sierra de la Ventana para participar de un festival de guitarras”, comentó.

n Un buen año

Angulo comentó que “realmente estamos muy contentos por lo realizado durante todo este año ya que hicimos muchísimas cosas que nos gustaron mucho realizar y también nos exigieron mucha más preparación, sentarnos a estudiar y ensayar fuertemente. Es decir, no se trató solamente de la presentación sobre el escenario sino también de todo lo que se hizo y trabajó durante esos meses previos”, dijo antes de recordar que “hicimos los dos conciertos anuales del Ensamble con repertorio nuestro y en los cuales siempre hubo músicos invitados. Y también este año realizamos la ‘Noche Piazzolliana’ a beneficio de Lipolcc Trenque Lauquen que fue un éxito rotundo (nos acompañaron 220 personas) y también tuvimos la oportunidad de trabajar con otros músicos de otro estilo como es el tango alcanzando juntos una buena conjunción”.

El músico informó que para este “Concierto Navideño” del próximo domingo actuarán dos invitados: Emilia Fur (viola) y Gabriel Santanatoglia (flauta traversa).

n Un alimento

Por último, Angulo recordó que “la entrada para este domingo será un alimento no perecedero, preferentemente cacao en polvo o galletitas, porque esta capilla tiene una copa de leche y la intención es colaborar con esta labor ya que asisten 40 chicos todos los sábados. Por supuesto, nuestro deseo primordial es que no tengan que existir estos espacios porque eso indicaría que nadie los necesita. Como lamentablemente esa situación no ocurre vamos a estar nosotros colaborando”, dijo antes de informar que “también seguimos juntando fondos para el viaje a Sierra de la Ventana así que al final el público que vaya y quiera colaborar puede dejar alguna colaboración para ayudarnos a solventar esos gastos”.