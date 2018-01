El Ejecutivo no le renovó el contrato a diez trabajadores

El Sindicato de Empleados Municipales que encabeza Micaela Coronel denunció que el municipio despidió al menos a diez empleados municipales al no renovarles su contrato laboral ya que aseguran que no se cumplió con la ley que establece que tras un período de prueba de un año el trabajador adquiere estabilidad.

A todo esto el secretario de Gobierno, Gustavo Marchabalo negó que se traten de despidos argumentando que la decisión de no renovar contratos es una facultad del Ejecutivo y explicó que la estabilidad se adquiere al año de haber ingresado a planta permanente.

En tanto Mónica Baretta, titular de la Asociación de Empleados Municipales sostuvo que “en sólo un caso la decisión del municipio de no renovar el contrato a un trabajador es dudosa”.

n Despidos

Micaela Coronel dijo ayer que “nosotros tenemos conocimiento de dos casos de trabajadores a los que el municipio no les renovó el contrato, pero aparentemente habría por lo menos ocho casos más”.

Y agregó que “los casos que nosotros conocemos se dieron uno en el área de Discapacidad y el otro en Ccontralor. Y a raíz de esto nos reunimos con el secretario de Gobierno, Gustavo Marchabalo a quien se le pidió una audiencia en carácter de urgente al intendente Miguel Fernández para que se reincorpore a estos trabajadores”.

n Legalidad

Según indicó Coronel “el Ejecutivo no está respetando la ley si bien el municipio tiene un plazo de un año para probar al personal, una vez cumplido ese lapso de tiempo el trabajador adquiere la estabilidad laboral de manera automática aunque no exista el acto administrativo de pase a planta permanente. De todas maneras el municipio hace una interpretación de esa misma ley pero para su propio beneficio”.

Y detalló que “en el caso del trabajador de Contralor se cumplió el período de un año y no se le renovó el contrato mientras que en el de la trabajadora de Discapacidad hace siete años que trabaja en el municipio con renovación de contrato cada seis meses. Ahora vamos a esperar cuál es la determinación que toma el municipio. Federación ya está informada de esta situación, porque la no renovación del contrato a un trabajador es un despido encubierto”.

n Incumplimientos

Diferente visión es la de la Asociación de Empleados Municipales que encabeza Mónica Baretta quien confirmó que el número de empleados a los que el Ejecutivo no renovó el contrato es de diez.

De todos modos aclaró que “hay un solo caso dudoso que al parecer no habría justificativo para la no renovación, es el del trabajador que se desempeña en Contralor”.

Según Baretta en el resto de los casos el municipio decidió no renovar el vínculo por incumplimientos reiterados, en particular por las recurrentes faltas a su puesto de trabajo: “Nos mostraron los legajos de cada uno de estos empleados y la verdad es que todos, salvo uno, tenían un número importante de faltas sin aviso ni justificación. Y el municipio tiene motivos para proceder como lo hizo. Y en esos casos el gremio no puede hacer nada”.

Así descartó que se trate de una política de ajuste en el personal que estaría llevando a cabo el municipio.

n Porcentaje ínfimo

Por su parte el secretario de Gobierno del Municipio, Gustavo Marchabalo fue concreto: “Cada seis meses se renuevan los contratos de los empleados. Y la decisión se toma en base a los informes que presentan los jefes de área sobre el desempeño de cada trabajador”, explicó.

Y manifestó que “la mayoría de los contratos fueron renovados. Tenemos alrededor de 400 empleados contratados y no se les renovó a un porcentaje ínfimo. Y es una facultad que tiene el Ejecutivo”.

Por último indicó que “el empleado municipal adquiere la estabilidad en su puesto cumplido el año de haber ingresado a planta permanente y no al año de contratado como dicen desde uno de los gremios”.