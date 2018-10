El Dr. Valente integra el equipo de trabajo que fue distinguido por la Academia de Cirugía de Francia

La Academie Nationale de Chirurgie -Academia Nacional de Cirugía de Francia- distinguió al secretario de Salud del municipio de Trenque Lauquen, Dr. Sergio Valente, junto al equipo de trabajo que integró, por la investigación que desarrollaron sobre miembros superiores y que ya recibió numerosos reconocimientos en el ámbito de la medicina, además de ser publicado por prestigiosos medios especializados del país y del exterior.

La investigación consiste en un estudio anatómico, biomecánico, funcional e imagenológico de la región costoclavicular, situada entre la clavícula y el cuello, y en el diseño de una vía de acceso quirúrgico extensible que permite abordar también la región supraclavicular.

El equipo de trabajo estuvo conformado por los médicos Luciano Poitevin, Sergio Valente, Daniel Postan, Daniel Moya y Guillermo Azula, quienes fueron invitados por la mencionada Academia a exponer en sus Sesiones Ordinarias, en la Ecole de Medicien, en la ciudad de París.

La investigación se extendió durante casi cuatro años y el secretario de Salud municipal convocó a participar de la misma a la Universidad Tecnológica Nacional – Regional Trenque Lauquen, por intermedio del ing. Fernando Giacomelli, de la cátedra de Materiales, y a la Escuela de Educación Secundaria Técnica, que facilitó el equipamiento para los ensayos de tracción. “Me parecía muy importante poder tener un grupo de investigación en Trenque Lauquen que trabajara conjuntamente con la Universidad de Buenos Aires (UBA), y el resultado fue muy bueno”, afirmó el Dr. Valente.

“Lo importante de esto es que la parte biomecánica de la investigación la pudimos hacer desde nuestra ciudad y eso, realmente, costó mucho, pero en lo personal, como jefe de Trabajos Prácticos de la UBA, representó una enorme satisfacción y orgullo poder hacer en Trenque Lauquen algo de lo que quería encargarse la facultad de Ingeniería de la UBA”, contó el funcionario municipal.

n Premio

El trabajo recibió el Premio Enrique Finochietto de la Academia Nacional de Medicina (en 2016), fue distinguido por la Asociación de Anatomistas y la Academie Nationale de Chirurgie, y ya salió publicado en las revistas argentinas de Anatomía y de Ortopedia y Traumatología y en Francia, en el Journal of Shoulder and Elbowsurgery (JSES Open Access), con el título The medial coracoclavicular ligament: anatomy, biomechanics, and clinicalrelevance-a research study.

n Investigación

La región costoclavicular-ubicada entre la clavícula y el cuello- presenta un doble interés quirúrgico: por las compresiones neurovasculares que pueden producirse a este nivel, y por las lesiones traumáticas, en particular las luxaciones acromioclaviculares.

Se encuentra en la encrucijada tóracico-cérvico-axilar, y presenta desfiladeros normalmente estrechos, por donde transcurren estructuras tanto nerviosas (ramas del plexo braquial) como vasculares que pueden reducirse aún más con los movimientos extremos, de ahí el interés por el conocimiento anatomo quirúrgico de las estructuras de esta región.

El trabajo de investigación se realizó sobre miembros superiores de cadáveres pertenecientes al departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UBA y a la Morgue del departamento de Patología del Hospital General de Agudos “José M. Penna”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los que se determinaron sus propiedades mecánicas intrínsecas de resistencia a la rotura. Para ello se diseñó entre la UTN y la Escuela Técnica, ambos de Trenque Lauquen, un dispositivo a fin de reproducir en la pieza anatómica la posición anatómica de la clavícula y la apófisis coracoides con sus medios de unión (ligamentos).

La máquina de tracción (Digimess TC 500,) con que cuenta la Escuela Técnica consta de dos mordazas: la inferior es fija y sujeta a la apófisis coracoides, y la superior es móvil, y sujeta la clavícula por su extremo acromial.

Esta mordaza se desplaza gradualmente hacia el cenit traccionando de dicho extremo, con una velocidad constante determinada por el operador. La fijación esternal descripta más arriba permite que el extremo interno de la clavícula pivotee sobre la articulación esternoclavicular, al ascender el hueso traccionado por la máquina de ensayo.

Todos los desplazamientos se realizaron con una velocidad de 100 mm/ min.

Por medio de la conexión a una PC se pudo graficar Fuerza vs Desplazamiento, es decir KgF (kg fuerza) vs milímetros. La unidad KgF se considera equivalente a la unidad Newton y a través del análisis comparativo de las curvas del ligamento de Caldani aislado con las del conjunto de los ligamentos, muestra que el ligamento de Caldani exhibe un comportamiento más elástico, sin deformación plástica, que el del conjunto con los ligamentos trapezoides y conoides, los cuales aparentan una deformación plástica antes de su ruptura.

En la investigación se desarrolló un ensayo de tracción de la clavícula hacia el cenit y una sección secuencial de ligamentos, para establecer su posible participación en la contención del espacio acromio-clavicular.