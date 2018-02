El domingo se disputa la cuarta fecha del certamen en la laguna de Cochicó

Será otro fin de semana dedicado a los triatletas en un verano que no les da descanso. El domingo la laguna del Balneario de Cochicó será escenario de la cuarta fecha del Campeonato Regional de Triatlón “6 Ciudades” tras haberse realizado el tercer capítulo el pasado sábado en Trenque Lauquen.

Desde la organización, a cargo de la Dirección de Deportes de Guaminí, se dieron a conocer algunos puntos reglamentarios. Uno de ellos es el que “se permitirá que en natación un deportista participe en dos equipos siendo de la misma categoría y también participe en la modalidad individual. La empresa Gymnos Timing de General Villegas estará fiscalizando la competencia. Como es habitual los deportistas deberán inscribirse a través de internet en la página de la empresa villeguense y en día de la carrera, de 8.30 a 10 se hará la entrega de números, chips y pago de las inscripciones, que tienen un valor de $200. La carrera se estaría largado a partir de las 10.30. Las distancias a correr serán de 800 metros de natación, dando paso luego a los 25 kilómetros de ciclismo y los finales 6 kilómetros de pedestrismo.

Las categorías participantes serán las siguientes, en damas, tanto individual como en equipos, la A: hasta 29 años y la B: de 30 años en adelante; y en caballeros, la A: hasta 29 años; la B: de 30 a 44 años; la C: de 45 a 59 años y la D: de 60 años en adelante. Los puntajes se están dividiendo de manera individual, con 110 puntos al primero de cada categoría, y luego, 90, 89, 70, 60, 50, 40 y 30, entregando así puntaje a los 8 mejores de cada categoría. Vale remarca que solo se está entregando puntos a las categorías, y no en la general. Es decir que no hay un plus, un puntaje extra, para aquellos primeros equipos o deportista individuales que son los mejores de cada competencia.

Los premios se entregarán a los tres primeros de cada categoría y un premio especial al primer individual (damas y caballeros), y al primer equipo (damas y cabaleros).

n Mejores

Repasamos hoy el listado de los diez mejores deportistas individuales y por equipos, de la tercera fecha corrida en Trenque Lauquen, con datos ya oficializados por Gymnos Timing. Estamos aún a la espera de los puntajes actuales del campeonato en equipos. Asimismo aportamos la tabla de posiciones con tres fechas completas, con datos extra oficiales, en individuales.

Con respecto a los resultados oficiales, de los primeros cinco puesto, de la tercera fecha, en equipos, mujeres: 1º Elena Miraz-Mariela Araujo-Natalia Velázquez (1h41’19”); 2º Julieta Mola-Lorena Ustarroz-Ana García (1h55’44”); 3º Francisca Gaglio-Gabriela Dupuy-Gabriela Dupuy (1h57’10”); 4º Evangelina Angeli-Graciela Dupuy-Jimena Zanollo (2h00’31”) y 5º Sol Bazet-Carla González-Alejandra Montes (2h05’04”). En caballeros: 1º Mariano Barragán-Matías Manzanilla-Eladio Helguera (1h28’44”); 2º Sebastián Silva Muñoz-Jonhatan Agrazar-Marcos Renón (1h29’16”); 3º Pedro Gómez-Pablo Juaristi-Ezequiel Goedelmann (1h29’30”); 4º Sergio Aristimuño-Germán Buscetti-Matías Velázquez (1h32’43”) y 5º Santiago Rossi-Sandro Buffanini-Ariel López (1h34’15”). Y en mixto: 1º Carmela Miraz-Leandro Brisoliz-Rubén Schejtman (1h24’15”); 2º María Sol González-Hernán Sataraín-Gonzalo Zabala (1h28’50”); 3º Facundo Leompar-Ramón Amador-Pamela Araneo (1h33’18”); 4º Marcela Muzzio-Guillermo Eleno-Juan Ignacio Giménez (1h45’54”) y 5º Santiago Rossi-Ángel González-Guadalupe Tiseira (1h47’20”).