El docente acusado de Abuso Sexual fue separado de su cargo

La noticia hecha pública la semana pasada sobre un docente denunciado por Abuso Sexual sigue conmocionando a la comunidad, mientras se continúa con el proceso de investigación que corresponde en estos casos.

El hecho ocurrió en el Jardín Nº 901 y lo hizo público el viernes la mamá de una nena de 4 años que concurre a esa institución.

Según la fuente policial consultada, hasta ayer eran dos las denuncias concretas que se habían radicado en la Comisaría de la Mujer y la Familia. Las mismas que se conocían desde la semana pasada, más precisamente el jueves por la noche.

A eso le siguieron diferentes declaraciones que se le están tomando a los padres de alumnos del Jardín, en el marco de la investigación que se continúa. Pero cabe aclarar en este sentido que no se trata de nuevas denuncias, sino testimonios que se aportan a la tarea investigativa.

Extraoficialmente, se supo que en algunas de ellas los mayores mencionaron haber notado algunas actitudes extrañas de parte de sus hijos, que podría indicar alguna situación de abuso; en otras los padres sostienen que sus hijos actúan normalmente, sin dar supuestas señales de algún contexto de ese tipo.

Mientras tanto, desde el ámbito educativo se separó al docente de su cargo durante el proceso de investigación, ya que así lo indica el protocolo de acción que se debe seguir en estos casos, sin que se logre obtener ninguna declaración de parte de las autoridades educativas que, según le dijeron a Actualidad, no pueden referirse al respecto.

En tanto, desde lo judicial se aplican algunas medidas cautelares, como la prohibición de acercamiento del docente al establecimiento educativo, a sus alumnos o cualquiera de sus familiares.

La intervención de la causa está a cargo de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, pero también intervienen el Servicio Local de la Niñez y Adolescencia y el Juzgado de Paz.

¿Cómo sigue el proceso? Se irá estableciendo desde el plano judicial de acuerdo al proceso de investigación.

Lo habitual en este tipo de denuncias es que se den turnos para hablar con los menores en Cámara Gesell; y que se pidan algunas pericias para con el acusado, entre ellas las psicológicas.

El proceso puede demorarse como mínimo un año. O puede extenderse por más tiempo, según las medidas que vayan surgiendo y los resultados que se vayan obteniendo.

Cámara Gesell

La cámara Gesell es una habitación acondicionada para permitir la observación con personas. Está conformada por dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral, los cuales cuentan con equipos de audio y de video para la grabación de los diferentes experimentos.

La cámara Gesell fue concebida como domo (Gesell dome en inglés) por el psicólogo y pediatra estadounidense Arnold Gesell, para observar la conducta en niños sin ser perturbado o que la presencia de una persona extraña cause alteraciones.

El relato de una madre

Nazarena Mandolesi es la madre de una niña que habría sido una de las víctimas de abuso y fue quien el viernes pasado explicó en Radio Actualidad lo sucedido. “Mi hija manifiesta que en su Jardín hay un maestro que le cuenta cuentos a ella y a otros niños agarrándose sus partes, contándoles un cuento bastante sexual y nombrándoles la palabra pito y vagina”, afirmó.

Asimismo, comentó que desde hace varios días notaba muy extraña a su hija y que no quería ir al Jardín. “El jueves, en un ataque de angustia, le contó esto al papá. Y finalizó diciendo que era un secreto, que no quería seguir hablando”.

Mandolesi comenzó a notar un comportamiento extraño en su hija: “Ella es super extrovertida, está acostumbrada a irse de vacaciones, va a pinturitas, a patín, a gimnasia y estos días no quería hacer nada. Lo que más nos llamó la atención es que no se quería bañar, no quería cambiarse y no quería comer nada, ni siquiera golosinas. Estaba triste y molesta. Muy angustiada”, expuso.

Ese mismo jueves otra madre también radicó la denuncia. “El hijo de ella añade más cosas, pero con el mismo cuento que dice mi hija. Hay otros padres que manifiestan que, cuando le nombran a este maestro, los hijos se tocan las partes o se tapan la cara, o cantan canciones raras o tienen secretos que no quieren contar”, remarcó Mandolesi.