El Día del Empleado de Comercio se trasladó al lunes

Este año el Día del empleado de comercio se traslada al lunes 25 de setiembre, según se informó desde el gremio a nivel local que recordó que con la ayuda de los empresarios “cumpliremos un año más en hacer respetar y cumplir la Ley 26.541, sancionada y promulgada en el año 2009 que establece el Día del empleado de comercio, el 26 de setiembre como día no laborable con carácter de feriado nacional”.

Además informó que “este año se resolvió desde el consejo directivo nacional conjuntamente con las cámaras empresarias trasladar la fecha conmemorativa al lunes 25 de setiembre, la razón del traslado es para facilitar el cierre de negocios para que el feriado sea íntegro. Por tal disposición los mercantiles estarán exentos de prestar servicios laborales durante todo el lunes 25 de setiembre”.

Por su parte desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) se informó que “los empleados mercantiles tendrán la opción de prestar o no servicios laborales durante el lunes 25, con todos los efectos y alcances de la mencionada ley, que asimila dicha conmemoración a los feriados nacionales. Estos días no exigen el otorgamiento de un descanso compensatorio cuando se trabaja, sino el pago de un recargo equivalente del 100%. Si no se trabaja, el empleado tiene descanso ese día, pero su remuneración mensual no variará. Por ello, en materia de remuneración se deberá dar cumplimiento a lo establecido por las normas vigentes, no pudiéndose otorgar el día en cuestión como franco compensatorio del descanso semanal”.