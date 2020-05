El desafío de volver a salir: ¿Cómo reaccionó la gente a la flexibilización?

La flexibilización de algunas actividades laborales y el permiso de salidas recreativas comenzaron a poner a prueba el desafío de la readaptación y el impacto que se experimenta al comenzar a salir después de más de 60 días de encierro para muchos en los que se estableció como un estricto aislamiento social para evitar la propagación del Covid-19.

Luego de tanta espera, ahora surge un nuevo interrogante que se enfoca en saber cómo la comunidad de Trenque Lauquen reaccionará ante la posibilidad de salir de su casa y encontrarse con una realidad o un contexto que ya no es el mismo, porque ha cambiado y se presenta con nuevas reglas.

Durante los últimos días fueron varios los vecinos que se manifestaron a través de las redes sociales señalando haber visto innumerables situaciones en las que muchas personas no respetaron las medidas de seguridad establecidas. Básicamente, se afirmó ver a gente de distintas edades transitar sin barbijo o realizar juntadas en sus domicilios contrariando, de esa manera, la prohibición de este tipo de actividades y la sugerencia de evitar aglomeraciones.

En este marco, La Opinión realizó diferentes consultas a autoridades policiales, dirigentes políticos y funcionarios municipales para conocer qué balance realizan de estos primeros días de flexibilización luego de que la semana pasada el intendente Miguel Fernández anunciara las nuevas posibilidades de transitar por la vía pública respetando horarios establecidos. En general, se señaló que los vecinos han respondido muy bien, aunque admitiendo que ha habido reiterados casos de personas que han incumplido de diferentes maneras lo estipulado.

“Se está cumpliendo”

El titular de la Comisaría Primera, Sebastián Bartolomé, contó: “A partir de las nuevas habilitaciones que se han dispuesto por parte del Municipio se han diagramado diferentes operativos tanto con personal de Comisaría como de Tránsito municipal a los efectos de controlar el cumplimiento de estas normas de las cuales se denota que la localidad de Trenque Lauquen las está cumpliendo. Y aquellas personas a las cuales se les ha corroborado que no las están cumpliendo, se han labrado las infracciones correspondientes y el acta de intimación en lo que respecta al artículo 205 del Código Penal. En algunos casos, como lo es de público conocimiento, han quedado detenidas”. “En otros casos se ha labrado el acta de intimación y, a futuro, el juzgado respectivo pasará a determinar la medida que tomará al respecto. En los casos que hemos denotado concurrencia de personas, sobre todo los fines de semana o fuera del horario establecido, con colaboración de Tránsito también se han labrado las correspondientes infracciones y las intimaciones”, señaló Bartolomé.

En el mismo sentido, la autoridad explicó que “todas las medidas que se van disponiendo por parte del Municipio representan para nosotros una mayor responsabilidad, tanto para el personal policial como para toda la sociedad”.

1.000 infracciones

Bartolomé explicó a este medio: “Hoy en día llevamos un total de 1.000 intimaciones en las situaciones que se constata que se está haciendo caso omiso a las medidas establecidas o no las están cumpliendo como corresponde. Tal es así que para el cumplimiento de estas medidas se han dispuesto operativos después de las 18 tanto en lo que es el control de comercios como de personas que circulan en la vía pública para que, de esta manera, no circule tanta gente”.

“La responsabilidad debe ser de cada uno para no salir cuando no se debe”, dijo antes de culminar señalando que “también, en el marco de los controles realizados se ha procedido al secuestro de varios vehículos como motocicletas, cuatriciclos, camiones, camionetas, lo que representa un buen trabajo tanto del personal policial como del personal de Tránsito en lo que respecta al control para que a toda aquella persona que no pueda justificar por qué motivo no está cumpliendo las medidas como corresponde, se le apliquen estas acciones que derivan en el secuestro de los rodados”.

“Responsabilidad ciudadana”

Por su parte, la concejal del Frente de Todos Mónica Estévez opinó que “la posibilidad de flexibilizar la cuarentena está exclusivamente en manos de la responsabilidad ciudadana”. “Es difícil para todas y todos. Claro que lo es. Desde lo económico, pero también desde la sensación de que se nos limita la libertad personal. Pero esta libertad personal está acompañada de otros valores. Porque la persona humana es un ser social, y como tal, debe primar la fraternidad y solidaridad. Sino nada nos distingue de los animales. Digo esto, porque hoy recorrí distintos sectores de la comunidad después del horario permitido”, señaló.

“Muchos cumplen con los horarios, los barbijos, la limpieza y todas las condiciones que se nos imponen. Otros no. Pero estos otros perjudicarán al resto de la comunidad. Por eso quiero apelar a la responsabilidad. Para ir caminando despacio, hacia una salida de esta crisis sanitaria por la salud y la vida de todas y todos”, marcó la edil.

“Respetuosa”

Por su parte, el concejal del FR Jorge Jordán comentó que “la gente ha sido muy respetuosa de la cuarentena, salvando raras excepciones”. “En general, diría que la gente ha sido muy educada, muy responsable. Por supuesto que hubo otros casos en el que la gente no ha tenido otra alternativa que salir porque tiene que ir a buscar su plato de comida o tiene que cumplir con alguna actividad relacionada a la salud de algún familiar. Pero, en general, la gente se ha manejado muy bien y lo que hay que tener en cuenta y, donde más hay que poner el énfasis y el 100% de atención, es en la gente que ingresa de afuera”, aseguró. n