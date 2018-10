El Deporte tendrá su gran Fiesta

Restan varias semanas para realizar un largo trabajo, donde se buscará exprimir cada deporte con el fin de conseguir las ternas más justas y equitativas. En esta edición número 32 de la Fiesta nuevamente el deporte y la cultura irán de la mano y la sala del Cine volverá a estar completa, porque no solo se premiará a los mejores deportistas sino también habrá sorteos para los lectores del Diario La Opinión. Una Fiesta con una rica historia, que tiene como inicios el año 1987, con un evento realizado al aire libre, frente al Palacio Municipal, y que luego ha ido mutando de escenarios y magnitud. Es una Fiesta que genera mucho trabajo, dedicación y compromiso por aquellos que la llevamos a cabo. Y como en cada entrega de premios se intenta ser lo más objetivo posible donde se reconoce la labor deportiva realizada durante esta temporada. Quizás algunos deportes no estén presentes debido a que no han tenido una constante competencia durante el año y eso genera que no haya nombres para diagramar una terna fuerte, con deportistas que se hayan ganado ese lugar en la Fiesta. También estarán los deportistas de la región, no solo aquellos que son parte de nuestro deporte, sino los mejores de cada localidad que recibirán un diploma especial.

Esta es una Fiesta con historia propia, con mucho trabajo en la espalda y en estos últimos meses se van cerrando detalles para que todo se realice de la mejor manera. Es un momento único dedicado a nuestros deportistas donde se busca reconocer lo realizado en aquellas disciplinas que tienen a lo largo del año una constante actividad competitiva. Nunca es fácil premiar y que todos queden satisfechos con los resultados finales, pero aquí el objetivo principal que se busca conseguir es el de agasajar y reconocer el esfuerzo, la constancia y los logros de cada deportista de manera individual. Es la Fiesta para ellos y es por eso que siempre queremos ver llena la sala del Cine Barrio Alegre. Pero también es una Fiesta para la familia, los amigos y lectores de nuestro diario que pueden, no solo disfrutar de un evento cultural y emotivo, sino ser parte de los sorteos que en cada nueva edición ponemos a su disposición.

La Fiesta tiene además un par de reconocimientos especiales muy esperados, como lo son el de la Trayectoria Deportiva y la Labor Comunitaria. Desde la primera edición de 1987 se viene realizando la Fiesta del Deporte, donde esa noche lo tuvo a Jorge Tello llevándose el premio mayor. Han pasado varias temporadas, muchas historias y cambios. Se sumaron premios, como el de la Revelación, que se entrega desde el 1998 y fue para Juan Luis Font, y los reconocimientos especiales, como la Trayectoria Deportiva, que también se sumó en el 1998 y fue para Roberto Larrubia y el de la Labor Comunitaria, mención que se entrega desde el 2000 y que en esa primera edición fue para Omar Pedretti

n Los deportes

Todavía restan un par de meses para cerrar el año deportivo, donde cada deporte estará jugando sus encuentros decisivos, pero como cada año las ternas ya se van perfilando. Deportistas que han tenido un regular y constante año, con triunfos, podios y grandes actuaciones, se van “acomodando” en sus ternas. Luego llegará el momento de afinar, hacer una elección más precisa y encontrar el ganador más justo de cada disciplina. No es un trabajo simple. Como en cada entrega de premios quedan varios muy buenos deportistas afuera, pero es así, quizás un triunfo separa al ganador del resto, o una mayor cantidad de podios, porque en la Fiesta del Deporte se reconoce y agasaja a los mejores del año.

Los deportes que estarán este año serán: Ajedrez, Arquería, Atletismo, Automovilismo, Básquet, Ciclismo, Equitación, Fútbol, Gimnasia artística, Golf, Handbol, Hockey, Karate, Karting, Motocross, Pádel, Patín, Polo, Paleta, Rugby, Taekwondo, Tenis y Voley.

Si hacemos un análisis detallado de cada uno, todos han tenido su punto fuerte. El ajedrez volvió a contar con chicos en el Gran Prix Interprovincial, jóvenes y adultos, y varios que este mismo año comenzaron a disfrutar del juego-ciencia. Algo similar ocurrió con la arquería. Tanto Caciques como los arqueros de Barrio Alegre fueron regulares en los torneos indoor y outdoor. El atletismo y el ciclismo son dos deportes que generan ciertas complicaciones. Ya que en ambas disciplinas los deportistas se inclinan por las carreras de calle (asfalto) y tierra (aventura), en corta o larga distancia, por lo que habrá que hilar bien fino, indagar resultados y lograr ternas justas. En equitación el nivel ha sido muy alto, por lo que se aguarda una terna fuerte al igual que en pelota paleta, con chicos que han tenido un gran año. En el rubro de los “fierros”, el automovilismo, karting y motocross, todavía hay mucho por ver, esperar y especular con varias fechas. Pero Trenque Lauquen tuvo otro año con pilotos en varias categorías que han dado pelea en los campeonato y eso es positivo. El golf es una de las actividades que no descansa en todo el año. Buen presente para las niñas de la gimnasia artística, con altos valores en certámenes Provinciales y Nacionales y también para el handbol, que tiene sus representantes vestidos de “verde” con el trabajo a cargo del Profesor Marcos López Rodríguez. El hockey del Noroeste está cerrando el año, que tuvo también a sus selecciones con buenos torneos. Las patinadores de la ACOPA, el voley femenino y masculino que contó con un año importante con el Torneo Oficial; se sumaron también los dueños de la ovalada y el karate y taekwondo, con otra exitosa temporada a nivel internacional.