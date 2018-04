El debate por las tarifas terminó en insultos, agresiones y la intervención del grupo GAD

La primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante, que comenzó anoche cerca de las 21 horas, concluyó de manera abrupta e inédita, al menos que se recuerde desde la vuelta de la Democracia en 1983 a la fecha.

Un nutrido grupo de vecinos y manifestantes llegaron al recinto del HCD con bombos, pirotecnia y pancartas a fin de apoyar un proyecto de Resolución impulsado por los concejales de Unidad Ciudadana, tendiente a declarar la Emergencia Tarifaria en nuestro distrito. La iniciativa no prosperó por los votos mayoritarios del bloque Cambiemos, que se negó a acompañar el proyecto.

A partir de entonces, la sesión inaugural del año se volvió un caos. Desde el público llegaron insultos de todo tipo para los ediles del oficialismo. Hubo dos pedidos para que se levante la sesión ante la imposibilidad de escuchar ante tantos gritos. Finalmente no prosperaron.

El presidente del Cuerpo, Claudio Figal, se vio obligado a pedir en dos oportunidades un cuarto intermedio para discutir, con los presidentes de bloque, cómo seguir con la tarea legislativa.

La sesión se volvió incontrolable. Uno de los manifestantes tomó y lanzó un tarro con desodorante de ambiente que terminó impactando en la banca de Alfredo Zambiasio. Figal saltó de su asiento, reunió nuevamente a los jefes de bloque y acordaron dar un final acelerado al orden del día.

Para las 11.30 la sesión ya había concluido. No obstante, los vecinos permanecieron en el recinto y en la entrada del Concejo. La concejal de Cambiemos, Norma Cascini -reemplazó a Marisol Basso- fue increpada a la salida. Se generó un tumulto en plena calle, Alfredo Zambiasio intentó calmar los ánimos pero terminó en el piso tras un empujón; Leandro Concepción -Jefe de Compras de la Municipalidad, espectador de la sesión- debió ser ingresado casi a la fuerza al edificio del Concejo para evitar una posible agresión física en medio del tumulto.

Fue entonces cuando llegaron dos móviles policiales, con efectivos del grupo GAD, fuertemente armados y con escudos antichoque. Poco a poco los ánimos se fueron calmando, los vecinos que fueron a manifestarse se retiraron y los concejales, especialmente los del oficialismo, pudieron abandonar el edificio del Concejo pasada la medianoche.

