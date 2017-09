“El de Cambiemos es un gobierno de ricos para los más ricos”

El pasado lunes la candidata a diputada nacional por Unidad Ciudadana, Vanesa Siley, pasó por Trenque Lauquen en el marco de la recorrida de campaña por la cuarta sección electoral que viene realizando de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre.

Con una agenda cargada de actividades Siley recorrió fábricas, algunos establecimientos productivos y sindicatos, junto a la candidata a concejal, Mónica Estévez y su par, Lucas Ustarroz.

De la jornada, también participó Aldo San Pedro, ex intendente de Bragado y primer candidato a senador bonaerense por la cuarta sección electoral

n Visita

En diálogo con La Opinión, Siley explicó que “con Unidad Ciudadana tratamos de recorrer todos los distritos de la provincia. Y nos pareció importante venir a apoyar a la compañera Mónica Estévez y también a los compañeros de Atilra que se integraron a la lista”.

En este sentido indicó que “el eje está puesto en las problemáticas de la región porque las economías regionales no están funcionando bien y ahí tenemos un gran problema. Estuvimos recorriendo el parque industrial que todavía no es un parque industrial formalmente y vimos que los tarifazos afectan mucho a las empresas, la producción bajó aunque en Trenque Lauquen la baja no es tan grande como se ve en el Conurbano. Hay una merma más lenta pero que inevitablemente llega”.

Por otra parte destacó que “es un honor como mujer y militante que Mónica sea la única mujer que encabeza las listas que se presentan”.

n PASO

Con respecto a los resultados de las PASO y la buena performance electoral de Cambiemnos, Siley indicó que “eso forma parte del marketing, porque si vos te pones a pensar dos de cada tres bonaerenses no eligieron a Cambiemos, eligieron listas opositoras. Y ganó Unidad Ciudadana más allá de que se manipuló el resultado algo que fue un grave atentado a la democracia porque la gente creyó que ganó Cambiemos y recién después de 20 días se dieron los resultados oficiales. Entonces el desafío es fortalecer a una oposición que está dividida. Pero lo importante es cómo vota esa oposición cuando llega al Congreso”.

Y agregó que “no puede ser que ciertos partidos que se dicen opositores cuando llegan al Congreso le voten todo al macrismo. Nosotros somos una oposición que hace en el Congreso lo que está diciendo en campaña y eso la gente lo sabe. Sobre todo en un momento donde hay un poder absoluto acumulado, con los medios masivos de comunicación y el poder económico concentrado en un mismo partido, algo que no le hace bien a la democracia”.

n Cuestionamientos

Por otra parte la candidata a diputada expresó que “desde Unidad Ciudadana no estamos de acuerdo con que se hayan aumentado entre un 500 y 600 por ciento las tarifas de luz, gas, agua y se viene otro tarifazo. Tampoco con la apertura indiscriminada de las importaciones, la quita de remedios a jubilados, traspaso de cajas previsionales de las provincias a Nación para aumentar la edad jubilatoria o la flexibilización laboral que proponen desde el gobierno. Por eso creemos que la Argentina necesita una oposición que equilibre el poder. Y creemos que desde el Congreso se le puede poner un freno a estas políticas que atacan a la gente”.

Sobre cómo hacer para lograr la unidad de la oposición Siley reconoció que “no hay recetas ni métodos mágicos. Hay que hablar claro. En la primera parte de la campaña escuchamos a la gente, hicimos un diagnóstico en el que quedó claro que la gente no quiere el ajuste. Y ahora es el momento de hablarle claro a la gente acerca de la importancia de una oposición eficiente que garantiza que ese ajuste no se profundice. Y esa oposición es Unidad Ciudadana. Entonces hablando claro y con mucho trabajo creemos que vamos a reafirmar en octubre la victoria que tuvimos en las PASO”.

Por último la candidata definió al gobernó de Cambiemos como “un gobierno de ricos para los más ricos”.