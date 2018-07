El crimen de Verónica Mararraveia: Se realizó la última marcha antes del juicio

Este viernes pasadas las 19 hs se realizó una nueva marcha reclamando justicia por el crimen de Verónica Marraveia, no se trató de una más, fue la última previa al juicio que se desarrollará en la ciudad de Trenque Lauquen a partir del 13 de agosto, y según viene anunciando la familia la penúltima de todas, ya que tienen pensado realizar una marcha final el 27 de agosto rumbo al cementerio.

En esta oportunidad la marcha fue acompañada con un “ruidazo” y no tuvo el recorrido habitual, desde la esquina de Alem y 25 de mayo partió hacia la calle 9 de julio, por ella se desplazó hasta la intersección con la Avenida Stroeder y se direccionó hacia la 9 de Julio para dirigirse hacia el punto de partida y repetir el circuito realizado.

Momentos antes de iniciarse la marcha Alicia Steimbach, tía de Verónica, habló con Veradia.com y expresó su ansiedad por la cercanía del juicio “Estamos esperando que llegue el momento, falta muy poco para que suceda, estaba previsto que el viernes 20 vinieran el Fiscal Butti y su secretario pero por cuestiones ajenas a nosotros se suspendió la visita, creemos que la semana que viene van a venir para informarnos sobre cómo se va a desarrollar el juicio”.

Alicia mantiene la esperanza de que le permitan a ella y a su hermano José presenciar el juicio acompañando a su hermana María, mamá de Verónica, de quien si se tiene la certeza de que podrá hacerlo como particular damnificada “Espero que nos informen antes y no enterarme al momento del juicio si podemos o no presenciarlo – enfatizó – tengo entendido que ya se hizo el pedido así que estamos a la expectativa de recibir una respuesta, porque realmente falta muy poco tiempo”.

La familia fue informada hace algunos días que la prisión domiciliaria del imputado se hizo efectiva el 5 de junio, el beneficio no se había concretado hasta el momento por no estar dadas algunas de las medidas de seguridad que se exigen en el domicilio fijado.

A lo largo de estos más de 3 años transcurridos desde el día del asesinato Alicia asegura que se han sentido acompañados por la comunidad: “Siempre de una u otra manera la gente nos ha hecho sentir su presencia, todos quieren respuestas al igual que nosotros, espero que algún día podamos alcanzar esas respuestas y saber qué fue lo que pasó. Seguimos firmes porque sentimos que se lo debemos a Verónica, ella se merece justicia, se cree que el juicio va a terminar sobre el 17 de agosto y esperamos al menos obtener algunas de las respuestas que tanto buscamos”.

