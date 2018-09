“El crédito no está destinado a la compra de maquinarias”

Luego de que en la última sesión del HCD, el recinto legislativo resolviera enviar nuevamente a comisión el proyecto de ordenanza por el cual se solicita la autorización para que la comuna invierta $30 millones en la compra de maquinaria a través de un crédito del Banco Provincia, el bloque de concejales de UC consideró pertinente aclarar algunos aspectos de la discusión.

En ese marco, en un comunicado enviado a este medio, sus integrantes señalaron: “Hemos remarcado desde el inicio de esta gestión la necesidad de que el municipio renueve sus equipos y maquinarias. A casi 3 años de la misma nos encontramos con un parque automotor y máquinas absolutamente destruidas. Ejemplo de esto es: La situación que presenta Higiene Urbana donde hay tres regadores, dos tractores, dos desmalezadoras, una hidrolavadora y seis montículos para dar de baja; la contratación permanente de privados para sostener la grave problemática de cloacas que tiene el distrito que hace necesaria la adquisición del desobstructor cloacal; la necesidad de 30 de Agosto de adquirir un digitalizador de imágenes o maquinarias para Beruti y la zona rural”.

En otro párrafo, el comunicado señala: “El presupuesto 2018 prevé una inversión en equipos y maquinarias por un total de 46.022.275 millones para poder adquirirlas y a poco de faltar 3 meses para culminar el año, no lo ha hecho. Mientras tanto, la comunidad remarca día a día la baja en la calidad del servicio y de las obras públicas. No se nos permite como concejales de la oposición acceder a las cuentas públicas y ejecución presupuestaria, y no se nos responde por qué no se realizó la inversión, y qué se ha hecho con esa partida, aun así proponen este empréstito de $30 millones”.

n “Gasto social”

En este sentido, UC señala que “el intendente Fernández nos da la razón que este crédito no será usado para maquinarias cuando manifiesta públicamente que ‘desde el punto de vista financiero para nosotros es conveniente porque nos permite liberar recursos corrientes que tenemos afectados para la compra de maquinarias, para algún otro tipo de gastos, básicamente lo vamos a afectar a gasto social. Nosotros necesitamos liberar gastos corrientes para poder atender un poco la situación que nos está tocando vivir’. O sea, por ‘inducción’ el crédito que se toma no es para maquinarias, es para gasto social. Y si el crédito es para gasto social nos preguntamos: Por qué el propio intendente Fernández tomó medidas que atentaron contra los sectores más vulnerados por la crisis. En enero de 2018 incluyó a todos los sectores de jubilados, pensionados y carenciados en el pago de alumbrado público; avaló la quita del Fondo Sojero que nos priva de 12 millones y otro tanto para el ejercicio siguiente (este viernes en sesión lo votaron en contra sus concejales), Fondo que tenía como destino exclusivo y excluyente medidas sociales, educativas y de viviendas; votaron en contra de la emergencia tarifaria, firmó el pacto de responsabilidad fiscal que condiciona los quehaceres municipales, entre otras importantes medidas.

“Respecto del gasto social los concejales de UC hemos sido propositivos pensando en los sectores a los que más les está afectando la crisis, familias, Pymes y comercio. No es cierto que Cambiemos prefirió el diálogo, en cada uno de los proyectos presentados votaron oponiendo su mayoría sin dialogar o no lo trataron directamente”.

n Situación económica

Por último, el comunicado de UC señala: “Por otra parte Fernández dice: ‘esta situación económica que nos tocó vivir’. No les tocó, la generó Cambiemos y también desde lo local son parte responsable de lo que nos sucede a todos los trenquelauquenses.

“Resulta importante tener en cuenta dos temas: En primer lugar, que la proyección del crédito afectará la próxima gestión municipal, y en segundo término, la ordenanza preceptúa que es garantía de los recursos adeudados la coparticipación municipal y a pedido del Banco esta garantía podrá reemplazarse por la cesión de los derechos de la recaudación de tasas municipales.

“Es cierto que la Municipalidad ha tomado a través de sus gestiones otros créditos, pero todos ellos han tenido como objeto la generación de obras realizando un círculo virtuoso donde se absorbió mano de obra local desocupada o se incrementó con horas el salario municipal, reactivándose el mercado interno de Trenque Lauquen.

“La administración municipal por el contrario, de los fondos asignados para la realización de obras públicas (que tendrán una reducción del 80% para 2019) subcontrató y no generó trabajo genuino para dar respuesta a la desocupación local. Peor aún, las obras han quedado a mitad de camino.

“En síntesis, esta gestión con el presupuesto hasta ahora más grande de la historia, 1.250 millones de pesos, se evapora sin desarrollo social y sin ejecución de obras públicas a solo 3 meses de concluir el año”.