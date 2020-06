El Covid-19 avanza por el interior bonaerense y se piden recaudos

Con cada informe diario que el Municipio local entrega a partir de una iniciativa de la Subsecretaría de Salud para brindar un panorama sobre la situación respecto a la pandemia de coronavirus en el distrito de Trenque Lauquen y el país, se repiten desde hace semanas recomendaciones que en definitiva sostienen que no hay que bajar la guardia ante el avance de la pandemia más allá de que en un distrito no haya casos positivos.

Se insiste “en la necesidad de tomar los mayores recaudos posibles” y desde el Departamento Ejecutivo municipal se sigue instando a la comunidad a no aflojar cuidados y prevenciones, y a respetar las normas y disposiciones de los gobiernos nacional, provincial y municipal para la contingencia sanitaria ante esta nueva etapa de flexibilidad abierta.

Para marcar la importancia de esto basta con puntualizar que hace poco más de una semana se esperaba que 59 municipios bonaerenses, entre ellos Trenque Lauquen y otros de la región, pasaran a la fase 5 de la cuarentena, acompañado esto de importantes flexibilizaciones. Sin embargo, a esta altura, varios de esos distritos no sólo no pasaron de fase sino que retrocedieron a causa de la aparición de casos positivos de Covid-19.

Los distritos que no registraban casos de coronavirus durante 21 días consecutivos entraban en la última etapa del aislamiento. Esta última fase contempla habilitaciones para actividades industriales, comerciales, deportivas y recreativas, siempre con el cumplimiento de protocolos sanitarios y de distanciamiento social para prevenir contagios. Y la misma está siendo aprovechada en Trenque Lauquen por ahora. Pero es importante que la población no descuide las medidas necesarias ni transgreda los límites.

Menos de 59

Para darse una idea de la necesidad de los cuidados, vale recordar: “Hay 61 municipios de la provincia que están en esa situación y ahí estaríamos entrando en esta última fase”, dijo hace unos días el gobernador Kicillof, pero debido a la aparición de nuevos casos en dos distritos (Olavarría y Villegas) esa lista se redujo enseguida a 59 distritos.

Pero con el correr de los días entre esos 59 se “tacharon” más municipios: uno de ellos Junín, por haber sumado casos en los últimos días, al igual que Balcarce, que si bien no figuraba en la nómina previa a la fase 5, no había registrado ningún caso positivo, y confirmó uno la semana pasada.

Tres ámbitos

La continuidad de la cuarentena está dividida en tres: los municipios que tienen circulación local en el AMBA, que permanecen en Fase 3; los que están fuera del AMBA con casos en los últimos 21 días, que están en Fase 4; y los municipios fuera del AMBA sin casos en los últimos 21 días, que avanzaron a la Fase 5.

Así ahora, de la Cuarta Sección Electoral están en la fase 5 un total de 15 distritos. Se trata de los municipios de Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, Hipólito Yrigoyen, Leandro N. Alem, Lincoln, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.

A ellos se les pueden sumar otros municipios, para completar un panorama regional, que también están en fase 5 y son cercanos a Trenque Lauquen, como Bolívar, Daireaux, Guaminí, Salliqueló, Tres Lomas y Pellegrini.

Mientras que se quedarán en la Fase 4 los distritos de Chacabuco, General Villegas, Junín y Nueve de Julio, que registraron casos de coronavirus en las últimas semanas.

Semana clave

Entre todo esto, el ministro de Salud nacional, Ginés González García, no descarta “volver para atrás en las fases” de la cuarentena. Formuló esa declaración en un encuentro virtual con periodistas especializados en salud, en el mismo momento en el gobernador Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, analizaban la mejor respuesta para el aumento de casos que viene experimentando hace algunos días el AMBA, y que ahora continuará con un intercambio de información entre equipos técnicos.

Esta semana podrían tomarse medidas, de acuerdo a cómo se desarrolle lo que parece ser el pico de casos. Luego de la evaluación de los expertos, ambos podrían contactarse con el Presidente. “Si hay que tomar medidas van a ser consensuadas, no hay otra posibilidad”, dijeron a DIB fuentes de ambas administraciones.

Y luego de destacar que desde el Gobierno han actuado sin ninguna especulación política, Ginés afirmó: “Siempre dijimos que si teníamos que cambiar, lo íbamos a hacer. Hoy hay que tomar medidas porque hay un riesgo para el país. Si bien algunas provincias no tienen la cuarentena, el AMBA es un sistema de expansión para otros habitantes y tenemos que ser cuidadosos, porque lo que hagamos hoy se paga dentro de 14 días”.

Por eso, ante la pregunta de si se baraja una estrategia de mayor blindaje y menos aperturas para el AMBA, el ministro señaló: “Estamos conversando muy intensamente porque no queremos hipotecar nuestro futuro. Yo entiendo que la gente está cansada, pero es cierto que tenemos que hacer una intensificación, que no tiene que ver con un contenido ideológico.

De hecho, nuestros grandes méritos que tuvimos desde el primer momento fue que trabajamos sin límites, sin jurisdicción y sin política que no sea la política sanitaria”.